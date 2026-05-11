SNC Bobo 2026 : Gervais Nombré, l’interprète d’Amadou Bobodiouf, dévoile les coulisses de la nouvelle saga

La ville de Bobo-Dioulasso, capitale culturelle du Burkina Faso, a vibré au rythme de la 22e édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC), tenue du 25 avril au 02 mai 2026. En marge de la clôture de cette biennale, Burkina 24 a rencontré, le samedi 02 mai, l’artiste-comédien et metteur en scène Gervais Nombré. Si son nom civil est bien connu des milieux du théâtre, c’est sous les traits d’Amadou Bobodiouf, le mari de Maï dans la série culte « Les Bobodiouf », qu’il a conquis le cœur des téléspectateurs africains.

Acteur engagé dans la formation au Centre Désiré Somé, Gervais Nombré a porté un regard enthousiaste sur cette 22e édition de la SNC. Il a particulièrement apprécié l’alignement entre l’organisation pratique et la thématique de l’année.

« Je trouve l’édition vraiment merveilleuse parce qu’il y a eu beaucoup, beaucoup d’innovations dedans. Et surtout ce que j’ai aimé, c’est beaucoup l’implication des jeunes. Je pense que cet acte va avec le thème même : la transmission », a-t-il indiqué.

Au-delà de l’aspect festif, le comédien a souligné l’importance de la reconnaissance nationale de son vivant. Pour celui qui a été « adulé » partout à l’étranger grâce à son rôle d’Amadou, être honoré par sa propre nation constitue une source de motivation supplémentaire pour donner le meilleur de soi-même.

Aussi, Gervais Nombré a livré une analyse nuancée sur l’identité culturelle de la ville de Sya. Selon lui, si Bobo est sur la bonne voie pour assumer son titre de capitale de la culture, cette réussite est avant tout collective.

« Je pense que Bobo à elle seule ne peut pas. Je pense que les gens venus de gauche à droite, c’est ensemble qu’on peut vraiment donner ce blouson de capitale de la culture burkinabè aux Bobolais », a-t-il fait entendre.

Il a également salué la résilience des acteurs et du public qui, malgré le contexte d’insécurité, ont permis de faire de cette édition une « réussite parfaite ».

L’actualité de Gervais Nombré est marquée par la réalisation d’une nouvelle série réunissant tous les anciens visages des Bobodiouf. Si le titre de la série changera, l’esprit de famille reste intact. L’acteur assure cette fois-ci la réalisation et a participé activement à l’écriture du scénario.

« On vient de boucler 26 épisodes qui sont actuellement en boîte et qui sont en train d’être montés. Donc bientôt, les téléspectateurs verront ça sur le petit écran », a-t-il révélé.

Le projet, né d’une volonté d’auto-production avec le partenaire «Silure Production», a nécessité quatre mois de travail intense en phase de montage.

Gervais Nombré a conclu par un appel au soutien du public et des partenaires, tout en soulignant la complexité de réunir un tel casting tout en promettant une « bonne mayonnaise » qui ne décevra pas les impatients.

Akim KY

Burkina 24