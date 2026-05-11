Burkina Faso : Le gouvernement met en garde les écoles contre toute fermeture anticipée avant le 15 juillet 2026

Le ministère de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales a rappelé aux responsables éducatifs le respect strict du calendrier scolaire 2025-2026.

Dans une note signée le 8 mai 2026 par le Secrétaire général du ministère, Ibrahima Sanon, le ministère indique avoir constaté que certains établissements préscolaires et primaires, publics comme privés, envisagent une clôture anticipée de l’année scolaire dès la fin du mois de mai.

Le ministère précise que cette décision serait contraire à l’arrêté conjoint n°2026/043/MEBAPLN/MESFPT du 13 mars 2026 modifiant le calendrier scolaire 2025-2026, lequel fixe officiellement la fin de l’année scolaire au mercredi 15 juillet 2026.

La note rappelle également les dispositions relatives à l’organisation du Mois Artistique et Culturel (MAC), prévu dans les structures d’enseignement primaire publiques et privées du 15 juin au 15 juillet 2026.

Face à cette situation, le Secrétaire général a instruit les Directeurs régionaux, provinciaux, les Chefs de Circonscription d’Éducation de Base ainsi que les Directeurs d’écoles à veiller au strict respect des textes en vigueur jusqu’à la date officielle de clôture de l’année scolaire.

Le ministère insiste ainsi sur la poursuite effective des activités pédagogiques, artistiques et culturelles conformément au calendrier établi.