Burkina Faso : Le gouvernement suspend l’exportation du bétail jusqu’à nouvel ordre

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Bétail
Bétail (Image d'illustration)

Le gouvernement burkinabè a annoncé la suspension de l’exportation du bétail sur toute l’étendue du territoire national jusqu’à nouvel ordre. La décision a été rendue publique à travers un communiqué interministériel conjointement signé par les ministres en charge du Commerce, de l’Agriculture et de l’Économie. 

Selon les autorités, cette mesure vise à assurer la disponibilité du bétail sur le marché national. À compter de la date de signature du communiqué, la délivrance des Autorisations spéciales d’exportation (ASE) du bétail est également suspendue.

Toutefois, les exportateurs disposant déjà d’ASE en cours de validité bénéficient d’un délai d’une semaine pour achever les formalités d’exportation engagées.

Le gouvernement appelle l’ensemble des acteurs de la filière bétail au patriotisme et à la responsabilité afin de garantir l’application effective de cette décision. Les services techniques de l’État, les postes de contrôle frontaliers ainsi que les forces de sécurité ont été instruits pour veiller au respect strict des mesures annoncées.

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Les autorités préviennent par ailleurs que tout contrevenant s’expose à des sanctions conformément à la réglementation en vigueur.

Pour signaler d’éventuels cas de non-respect du communiqué, des numéros verts ont été mis à la disposition des populations et des acteurs concernés : 80 00 11 84 / 85 / 86.

     
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