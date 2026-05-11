Haltérophilie : Yacouba Tiemtoré, alias « Iron Biby Junior », honore son idole avec 210 kg soulevés

La 4ème édition du concours d’haltérophilie organisé par l’agence de sécurité « 1 Coup K.O. » s’est tenue le dimanche 10 mai 2026 à Ouagadougou. Pour cette année, « La lutte contre l’insécurité » a été le maître-mot. À travers ce choix, les organisateurs entendent faire comprendre que les « musclés » ne sont pas forcément des « indisciplinés », mais des personnes capables de contribuer pour la nation.

Sous un soleil de plomb, 17 athlètes de force et de muscle ont débuté cette 4ème édition. Tous avec le seul objectif : repousser les limites jusqu’à soulever 300 kg. Ils ont tous débuté avec 100 kg. Au fil du temps, le poids a pesé sur le nombre restant. Après 140 kg, 5 athlètes ont répondu présent. Mais pas pour longtemps. À 200 kg, ils ne sont restés que deux.

Une fois atteints les 210 kg, devant son idole, c’est seulement Yacouba Tiemtoré, alias « Iron Biby Junior », qui a réussi l’exploit, devenant le champion de cette édition après avoir terrassé ses coéquipiers. Il souhaite continuer dans cette dynamique et devenir un jour comme son idole Iron Biby.

« Je suis heureux d’avoir pu soulever 210 kilos. Ça a été facile, mais il faut du courage aussi pour le faire. Actuellement je me sens bien, je suis très content pour ce trophée. Je n’ai jamais essayé les 300 kg mais j’espère pouvoir le faire un jour car Iron Biby, c’est mon idole depuis l’enfance et j’espère pouvoir faire comme lui un jour », a fait savoir le champion de l’édition.

Sur ces mots, l’homme le plus fort du monde a souhaité voir parmi ces jeunes des personnes qui vont faire flotter le drapeau du Burkina Faso dans le monde. « D’abord je tiens à féliciter les organisateurs pour cette compétition.

Ça donne une autre vision de ce sport et ça prépare vraiment la relève. C’est donc un devoir pour moi de venir encourager ces jeunes et leur dire que c’est possible. C’est une occasion aussi de dire au monde qu’au Burkina Faso, les portes sont grandement ouvertes », a-t-il déclaré.

En cette année encore, l’ex-Première dame, Sika Bella Kaboré, a honoré l’événement de sa présence. Pour le promoteur, Amiral « 1 Coup K.O. », cet objectif de valorisation des pratiquants du sport de force, souvent victimes de préjugés, est presque atteint au regard de l’engouement derrière l’événement.

À l’écouter, beaucoup assimilent les « gros bras » à des personnes violentes ou à des bandits et, à travers ce genre d’initiatives, les perceptions commencent à changer.

Le champion de l’édition est reparti avec une enveloppe de 300 000 F CFA en plus des honneurs. Le deuxième et le troisième sont rentrés avec respectivement 250 000 F CFA et 150 000 F CFA.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24