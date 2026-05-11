Burkina Faso : La Fondation Babou Paulin Bamouni créée pour perpétuer l’éthique journalistique au service du développement africain

Serge Pacome ZONGO Envoyer un courriel il y a 1 minute
0 Temps de lecture 1 minute
Babou Paulin Bamouni, Journaliste et compagnon de Thomas Sankara assassiné le 15 octobre 1987

Le Centre national de presse Norbert Zongo, à Ouagadougou, a abrité, ce lundi 11 mai 2026, le lancement officiel de la Fondation internationale Babou Paulin Bamouni. La cérémonie a aussi dévoilé la plateforme numérique de la structure, www.paulinbamouni.org.  

Selon Céline Bagnipia Bamouni, présidente et fondatrice de la Fondation internationale Babou Paulin Bamouni, la fondation a été créée pour honorer la mémoire et perpétuer l’héritage du journaliste Babou Paulin Bamouni en promouvant un journalisme d’éthique, libre et engagé, au service du développement africain.

Céline Bagnipia Bamouni, présidente et fondatrice de la Fondation internationale Babou Paulin Bamouni

Basée à Ouagadougou, la fondation a pour mission de « promouvoir le journalisme et plus particulièrement la presse écrite à travers l’accès à une formation rigoureuse, en soutenant les étudiants et les enseignants qui se distinguent par leur engagement exceptionnel », a-t-elle précisé.

Lancement officiel de la Fondation internationale Babou Paulin Bamouni et de la plateforme numérique

Pour Céline Bagnipia Bamouni, la fondation « est plus qu’une simple organisation. Elle est un projet philanthropique qui incarne les valeurs et la vision du journaliste émérite, de l’homme de culture qu’était Babou Paulin Bamouni ».

Cinq axes guident son action à savoir « soutenir le journalisme de qualité, former et inspirer, promouvoir l’éthique, renforcer la liberté de la presse et agir pour la communauté », a cité la fondatrice.

Amis, collaborateurs et famille de Babou Paulin Bamouni ont fait le voeu d’accompagner la fondation

À travers cette fondation, la fille de Babou Paulin Bamouni veut promouvoir le toute la noblesse d’un métier. « La presse est indispensable. Les journalistes sont indispensables. C’est un métier noble. On veut les accompagner.

C’est quasiment un métier en voie de perdition parce que les vocations se font rare. Voilà ce qu’on veut promouvoir », a déclaré Céline Bamouni. En marge du lancement, amis, collègues et famille ont visité une mini exposition d’objets personnels du défunt journaliste.

Qui était Babou Paulin Bamouni ?

Journaliste, écrivain et figure emblématique burkinabè, Babou Paulin Bamouni a consacré sa vie à la défense de la justice sociale, de la liberté de la presse et de l’éducation. Titulaire d’une Licence en Lettres et d’un Doctorat de 3e cycle en Sciences de l’Information et de la Communication, il a dirigé la presse écrite burkinabè et la presse présidentielle jusqu’à son assassinat le 15 octobre 1987, aux côtés du Président Thomas Sankara.

Des objets personnels de Babou Paulin Bamouni

Tambi Serge Pacôme ZONGO 

Burkina 24 

     
Serge Pacome ZONGO Envoyer un courriel il y a 1 minute
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Serge Pacome ZONGO

Serge Pacome ZONGO

Tambi Serge Pacome ZONGO, journaliste s'intéressant aux questions politiques et de développement durable.

Articles similaires

SNC Bobo 2026 : Gervais Nombré, l’interprète d’Amadou Bobodiouf, dévoile les coulisses de la nouvelle saga

il y a 4 minutes

Ligue 1 : Saison terminée, l’EFO et l’AS SONABEL barragistes, Rahimo reçoit son trophée

il y a 58 minutes

Super Coupe de D2 au Burkina Faso : L’AS Maaya championne face à Focus Sport (1-0)

il y a 1 heure

Retour sur Actu | Les temps forts de la semaine du 4 au 10 mai 2026 au Burkina Faso

il y a 1 heure

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page