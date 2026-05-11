Ligue 1 : Saison terminée, l’EFO et l’AS SONABEL barragistes, Rahimo reçoit son trophée

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Rahimo FC a reçu son trophée de champion national.

Fin de la saison au niveau du championnat national de football de première division. A l’issue des rencontres de la 30e journée, le championnat a rendu son verdict. Si Rahimo FC avait confirmé son titre depuis la 26e journée, cette dernière disputée le dimanche 10 mai a permis de désigner les barragistes que sont l’EFO et l’AS SONABEL. 

En effet, cette saison, le championnat national de Ligue 1 prévoit des matchs de barrage entre les équipes classées 13e et 14e du championnat et celles classées deuxièmes des groupes A et B du championnat de Ligue 2. En D1, l’EFO (14e) et l’AS SONABEL (13e) sont les deux équipes de la D1 qui vont disputer ces matchs de barrages. Le RCB et l’AJEB sont officiellement relégués en D2.

Les équipes barragistes de la D1 sont le KOZAF deuxième du groupe A du championnat national et l’USCO de Banfora, deuxième dans le groupe B. Un tirage au sort est prévu pour les différentes confrontations entre les relégables de la D1 et celles de la D2.

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Le Rahimo FC, champion à quatre journées de la fin a reçu son trophée lors de cette dernière journée du championnat. Le Rahimo FC qui se succède à lui-même est suivi au classement par l’USFA (2e), le Sporting club des Cascades (3e), l’AS Douanes (4e), Majestic SC (5e).

Le CFFEB est sixième du championnat devant Salitas FC, (7e), le RCK (8e), l’ASFA Yennenga (9e) et Vitesse FC (10e). Le Real du Faso et l’ASFB se classent 11e et 12e. Le champion du Burkina Faso empoche la somme de 12,5 millions de Francs CFA.

     
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