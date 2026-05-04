Championnat du Burkina Faso : Le Racing Club de Bobo Dioulasso (RCB) relégué en deuxième division

Le Racing Club de Bobo Dioulasso (RCB) va disputer le championnat de deuxième division l’année prochaine. Après sa défaite à l’issue de la 29e journée contre le Rahimo FC (4-0), le club de la cité de Sya ne peut plus se maintenir à une journée de la fin.

Après 29 journées de championnat, le RCB occupe la 15e place du championnat avec 27 points loin derrière un autre club mythique l’Étoile Filante de Ouagadougou classé 14e avec 32 points. Les Tigres de Diarradougou, leur surnom, ne peuvent plus être à la hauteur de l’EFO (14e) qui pourrait disputer une place de barragiste.

En effet, le nouveau règlement de la Fédération burkinabè de football (FBF) prévoit des matchs de barrage entre les deux derniers non relégables et les équipes classées deuxièmes des différents groupes des championnats de Ligue 2.

Le RCB, fondé en 1949 est l’un des plus anciens clubs du Burkina Faso. Il a remporté quatre titres de champion national (1972,1996,1997,2015), 7 coupes du Faso (1961, 1962, 1984, 1995, 2007, 2014) et une Super Coupe nationale en 2014.

D’anciennes gloires du RCB

Le RCB a formé d’anciens joueurs qui ont évolué avec les Étalons à l’image de Mamadou Zongo dit Bebeto (actuel entraîneur de Vitesse FC), Boureima Zongo (entraîneur de Rahimo FC), Ousmane Sanou, Firmin Sanou, Malamine Traoré, Jules Kadéba, Gabriel et Clément Gnimassou ou Esaïe Traoré, le père des frères Bertrand et Alain Traoré ou encore Hervé Koffi. Des figures qui ont tous porté les couleurs de l’équipe nationale.

Le RCB rejoint l’Association des jeunes espoirs de Bobo Dioulasso, le club des frères Alain et Bertrand Traoré. Des équipes comme l’EFO, l’AS SONABEL et le RCK qui ont longtemps marqué l’histoire du football burkinabè pourraient disputer la deuxième division. Mal classés, deux de ces équipes pourraient disputer des matchs de barrage.