Diomaye Faye sur Sonko : « Il reste Premier ministre tant qu’il a ma confiance »

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a levé le voile sur ses relations avec son Premier ministre, Ousmane Sonko, lors de sa « Grande Interview » tenue au palais de la République, rapporte Dakar actu.

Sans détour, le chef de l’État a reconnu l’existence de divergences au sommet de l’exécutif, tout en assurant maintenir, pour l’heure, sa confiance à l’égard de son chef de gouvernement. « Nous gérons nos divergences. Pour le moment, il bénéficie toujours de ma confiance comme Premier ministre », a-t-il déclaré.

Toutefois, le président a assorti cette confiance d’un avertissement clair : « Si je considère qu’il ne peut plus être mon Premier ministre, quelqu’un d’autre prendra sa place ».

Ces déclarations, mesurées dans la forme mais significatives sur le fond, marquent une évolution dans la communication du pouvoir exécutif. En reconnaissant publiquement des divergences, Bassirou Diomaye Faye rompt avec l’image d’unité jusque-là affichée au sein du duo exécutif.

Elles traduisent également un positionnement affirmé du chef de l’État, rappelant que le maintien du Premier ministre reste conditionné à sa confiance.

Au-delà de la relation personnelle entre les deux hommes, cette sortie intervient dans un contexte où l’équilibre au sein de l’exécutif sénégalais est scruté de près.

Elle envoie un signal clair : malgré les divergences, la collaboration se poursuit, mais sous l’autorité du président, garant des orientations politiques du pays.