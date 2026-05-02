Dédicace de livres : Dr Cyriaque Paré questionne le rôle du journalisme et des médias dans la gestion de la société

Serge Pacome ZONGO Envoyer un courriel il y a 1 heure
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« Henri SEBGO ou le journalisme selon Norbert ZONGO »

Dr Cyriaque Paré, journaliste, enseignant-chercheur, fondateur de média, a dédicacé deux ouvrages ce samedi 2 mai 2026, au Centre national de presse Norbert Zongo (CNP/NZ), à Ouagadougou. Ils sont respectivement intitulés « Médias, réseaux sociaux et l’insurrection populaire d’octobre 2014 au Burkina Faso » et « Henri SEBGO ou le journalisme selon Norbert ZONGO ».

« Médias, réseaux sociaux et l’insurrection populaire d’octobre 2014 au Burkina Faso », selon le Pr Abdoul Karim Saidou, enseignant-chercheur, présentateur de l’ouvrage, est composé de 505 Pages, subdivisé en 4 parties et en 11 chapitres.

Couverture avant et arrière  de l’oeuvre « Médias, réseaux sociaux et l’insurrection populaire d’octobre 2014 au Burkina Faso »

L’ouvrage, dit-il, restitue ce qui s’est passé avant et après l’insurrection dans un prisme particulier focalisé sur le rôle des médias et des médias sociaux.

Il a aussi fait remarquer que c’est une œuvre qui embrasse plusieurs champs, intéressant à la fois les Hommes de médias, les étudiants, les enseignants-chercheurs et bien d’autres profils.

Dr Cyriaque Paré, dédicaçant l’un de ses ouvrages

Dr Ousmane Paré, journaliste et enseignant-chercheur, a présenté le second ouvrage de Dr Cyriaque Paré, « Henri SEBGO ou le journalisme selon Norbert ZONGO », comme un condensé de témoignages de personnes ayant côtoyé l’illustre disparu et une analyse de tous les articles de ce dernier.

« Henri SEBGO ou le journalisme selon Norbert ZONGO »

Pour lui, l’ouvrage apparait plus comme étant un écrit scientifique, l’hommage d’un élève à son maitre (Ndlr, maitre de stage) et non comme un simple livre biographique. « C’est un manuel d’éthique pour les journalistes d’aujourd’hui », a-t-il soutenu.

Les deux ouvrages, a en somme indiqué le Pr Abdoul Karim Saidou, ont en commun de mettre en évidence le rôle éminemment politique du journaliste.

« Rigueur scientifique, fidélité aux faits et responsabilité citoyenne »

Dr Cyriaque Paré a informé que le premier ouvrage est l’aboutissement d’un travail qui a débuté en 2015. Le second ouvrage, a-t-il poursuivi, débuté en 2020 et achevé en 2026, est le fruit d’un travail de mémoire, de documentation et d’analyse sur la trajectoire de Norbert Zongo.

« Ces ouvrages ont été écrits avec l’ambition de trois exigences, la rigueur scientifique, la fidélité aux faits et la responsabilité citoyenne », a précisé l’auteur.

Dr Cyriaque Paré, auteur

Si l’un porte sur un homme et l’autre sur un événement, ces deux ouvrages, a cependant souligné l’auteur, répondent à une même interrogation : « Quel est le rôle du journalisme et des médias dans la gestion de la société ? ».

Lire aussi 👉🏿Norbert Zongo et compagnons : « Il est enfin temps que ce dossier puisse être jugé » (Chrysogone Zougmoré)

Les coûts respectifs des ouvrages sont de 5 000 F CFA et de 10 000 F CFA. Ils sont disponibles auprès de l’auteur et à la maison d’édition, les Éditions Mercury, à Ouagadougou.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

     
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Photo de Serge Pacome ZONGO

Serge Pacome ZONGO

Tambi Serge Pacome ZONGO, journaliste s'intéressant aux questions politiques et de développement durable.

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