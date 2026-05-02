Dédicace de livres : Dr Cyriaque Paré questionne le rôle du journalisme et des médias dans la gestion de la société

Dr Cyriaque Paré, journaliste, enseignant-chercheur, fondateur de média, a dédicacé deux ouvrages ce samedi 2 mai 2026, au Centre national de presse Norbert Zongo (CNP/NZ), à Ouagadougou. Ils sont respectivement intitulés « Médias, réseaux sociaux et l’insurrection populaire d’octobre 2014 au Burkina Faso » et « Henri SEBGO ou le journalisme selon Norbert ZONGO ».

« Médias, réseaux sociaux et l’insurrection populaire d’octobre 2014 au Burkina Faso », selon le Pr Abdoul Karim Saidou, enseignant-chercheur, présentateur de l’ouvrage, est composé de 505 Pages, subdivisé en 4 parties et en 11 chapitres.

L’ouvrage, dit-il, restitue ce qui s’est passé avant et après l’insurrection dans un prisme particulier focalisé sur le rôle des médias et des médias sociaux.

Il a aussi fait remarquer que c’est une œuvre qui embrasse plusieurs champs, intéressant à la fois les Hommes de médias, les étudiants, les enseignants-chercheurs et bien d’autres profils.

Dr Ousmane Paré, journaliste et enseignant-chercheur, a présenté le second ouvrage de Dr Cyriaque Paré, « Henri SEBGO ou le journalisme selon Norbert ZONGO », comme un condensé de témoignages de personnes ayant côtoyé l’illustre disparu et une analyse de tous les articles de ce dernier.

Pour lui, l’ouvrage apparait plus comme étant un écrit scientifique, l’hommage d’un élève à son maitre (Ndlr, maitre de stage) et non comme un simple livre biographique. « C’est un manuel d’éthique pour les journalistes d’aujourd’hui », a-t-il soutenu.

Les deux ouvrages, a en somme indiqué le Pr Abdoul Karim Saidou, ont en commun de mettre en évidence le rôle éminemment politique du journaliste.

« Rigueur scientifique, fidélité aux faits et responsabilité citoyenne »

Dr Cyriaque Paré a informé que le premier ouvrage est l’aboutissement d’un travail qui a débuté en 2015. Le second ouvrage, a-t-il poursuivi, débuté en 2020 et achevé en 2026, est le fruit d’un travail de mémoire, de documentation et d’analyse sur la trajectoire de Norbert Zongo.

« Ces ouvrages ont été écrits avec l’ambition de trois exigences, la rigueur scientifique, la fidélité aux faits et la responsabilité citoyenne », a précisé l’auteur.

Si l’un porte sur un homme et l’autre sur un événement, ces deux ouvrages, a cependant souligné l’auteur, répondent à une même interrogation : « Quel est le rôle du journalisme et des médias dans la gestion de la société ? ».

Les coûts respectifs des ouvrages sont de 5 000 F CFA et de 10 000 F CFA. Ils sont disponibles auprès de l’auteur et à la maison d’édition, les Éditions Mercury, à Ouagadougou.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24