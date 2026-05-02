SNC Bobo 2026 : La SAPHYTO assure l’assainissement et soutient la production locale

La 22e édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC) tend vers sa fin à Bobo-Dioulasso. Au-delà des festivités et des expressions artistiques, la réussite d’un tel événement repose sur des partenariats stratégiques. Parmi les acteurs clés de cette année, la Société Africaine de Produits Phytosanitaires et d’Insecticides (SAPHYTO) s’illustre par un engagement multidimensionnel, qui allie santé publique et promotion de l’excellence agricole.

Avant même l’arrivée des premiers festivaliers, la SAPHYTO a déployé d’importants moyens pour sécuriser le cadre de vie. À travers sa branche spécialisée « Hygiène Publique by SAPHYTO », la société a procédé à une vaste campagne de démoustication et de désinsectisation.

Les sites stratégiques tels que les lieux d’hébergement, le stade Sangoulé Lamizana, l’ex-ENEP, le centre Mariam Sankara et la Maison de la Culture ont été traités.

L’objectif, selon Brice Tapsoba, Responsable Marketing et Communication de la structure, est de permettre aux festivaliers de pouvoir repartir sainement comme ils sont arrivés, et éviter qu’ils ne piquent une crise de paludisme ou de dengue.

Sur le site de la foire artisanale et commerciale, le stand de la SAPHYTO, idéalement placé à côté de l’entrée principale, ne désemplit pas. L’entreprise profite de cette vitrine culturelle pour préparer la prochaine campagne agricole.

Elle y présente notamment des semences de maïs hybrides, les variétés Bondofa et Komsaya, capables d’atteindre un rendement de 9 tonnes à l’hectare.

Pour Brice Tapsoba, cette présence est une suite logique de l’identité de l’entreprise. « Nous ne pourrions pas dire que nous valorisons le Made in Burkina sans valoriser la culture burkinabè » a-t-il déclaré. Cette approche s’inscrit dans la vision nationale de promotion de l’expertise locale et de souveraineté alimentaire, un maillon cher aux autorités actuelles.

Présente sur le territoire depuis 35 ans, la SAPHYTO rappelle à travers cette participation son rôle de pilier dans le secteur des solutions agricoles. Forte d’un réseau de distribution étendu, incluant l’AGRODIA, la société reste accessible tout au long de l’année via ses agences de Bobo-Dioulasso, Ouagadougou, Houndé et Fada.

Selon Brice Tapsoba, l’implication de la SAPHYTO à la SNC témoigne de la conviction que le développement économique du pays est indissociable de la valorisation de sa culture. Il soutient ainsi que le rayonnement du Burkina Faso repose sur ces deux leviers complémentaires que sont l’essor des solutions locales et le soutien au patrimoine culturel.

Akim KY

Burkina 24