Ouagadougou : Vaste opération de curage des barrages pour renforcer l’approvisionnement en eau

Le ministre d’État chargé de l’Eau, le commandant Ismaël Sombié, a procédé, ce vendredi 1er mai 2026, au lancement officiel des travaux de curage des cuvettes des barrages n°1, 2, 3 et de Boulmiougou. Les entreprises nationales en charge des travaux, notamment l’Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles (ONBAH) et la Société nationale de l’aménagement des terres et de l’équipement rural, disposent d’un délai de trois semaines pour curer un volume total de 600 000 mètres cubes de sédiments.

Soixante ans après leur mise en service, les cuvettes des barrages n°1, 2, 3 et de Boulmiougou feront ainsi l’objet d’un nouveau curage. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale de mobilisation de l’eau, qui vise l’aménagement et le curage de 100 barrages répartis dans 12 régions du pays.

Le directeur général de l’Agence de l’eau du Nakanbé, Boukaré Sabo, a indiqué qu’au-delà de la prévention des inondations, la restauration de ces cuvettes permettra de renforcer la desserte en eau de la ville, d’améliorer durablement la qualité de la ressource et de revitaliser la vie aquatique. « Nous visons une augmentation significative de la production halieutique pour contribuer à notre souveraineté alimentaire », a-t-il déclaré.

S’agissant des maraîchers qui occupaient ces espaces, il a précisé que leur relocalisation progressive dans la Ceinture verte est déjà en cours. « Plus de 100 hectares ont été mobilisés et la réalisation de forages à gros débit sur ces sites est enclenchée. Cela témoigne de la volonté du gouvernement de bâtir avec le peuple, et non contre lui », a-t-il rassuré.

Par ailleurs, le ministère de l’Eau, en collaboration avec celui en charge de l’Action humanitaire, a mis à disposition 25 tonnes de vivres, 45 tonnes d’engrais ainsi que des équipements d’irrigation au profit des personnes impactées, afin de faciliter leur réinstallation.

Le ministre d’État a indiqué que, pour le seul barrage n°2, le volume d’ensablement est estimé à 1,25 million de mètres cubes. « En termes simples, cela équivaut à 90 000 camions de 20 mètres cubes. C’est pour vous donner une idée de l’ampleur de l’ensablement.

Comment en est-on arrivé là ? Cela est dû non seulement aux mauvaises pratiques même si, après plus de 60 ans, un entretien régulier s’impose mais également aux actions humaines », a-t-il expliqué.

Selon lui, le curage de ces barrages répond à un double objectif : prévenir les inondations et réduire le déficit en eau. « La ville de Ouagadougou fait face à un déficit de 57 000 mètres cubes d’eau potable par jour.

Cela signifie que la station de pompage de l’ONEA, autrefois installée sur ce barrage et qui contribuait à l’approvisionnement en eau potable en complément des barrages de Ziga et de Loumbila, ne peut plus être exploitée en raison de la dégradation de la qualité de l’eau, liée encore une fois à l’action humaine », a-t-il souligné.

Le commandant Sombié a également annoncé la mise en place d’un plan d’urgence gouvernemental, doté d’un financement d’environ 16 milliards de FCFA, visant à atténuer la pénurie d’eau potable durant les périodes de forte chaleur. « Vous avez sans doute ressenti l’impact de ce plan d’urgence, qui est toujours en cours de mise en œuvre.

Dans une perspective de solutions à moyen terme, il est impératif que les ressources des barrages n°1, 2, 3, ainsi que celui de Boulmiougou qui constitue un réservoir en amont puissent également contribuer à l’approvisionnement en eau potable de la ville », a-t-il affirmé.

Enfin, le ministre a exhorté les entreprises en charge des travaux à œuvrer sans relâche, de jour comme de nuit, afin de respecter le délai de trois semaines fixé pour le curage des 600 000 mètres cubes de sédiments prévus.

W.S

Burkina 24