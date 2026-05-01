Lutte traditionnelle : Kévin Mossé détrône Drissa Zon et devient le champion en titre

L’arène de la ville de Sya a vibré au rythme d’un véritable séisme sportif, le jeudi 30 avril 2026. Mossé Kévin détrône le champion en titre, Zon Drissa.

Dans une ambiance électrique, en finale de la catégorie des poids lourds (+77 kg), Mossé Kévin, surnommé « l’Étalon déchaîné », a marqué l’histoire en s’emparant de la couronne face au champion en titre, Zon Drissa.

Le public s’est massé en grand nombre dans une arène sablonneuse transformée, pour l’occasion, en un véritable chaudron bouillant. L’enjeu était de taille : d’un côté, Zon Drissa, alias « le technicien », fort de son sacre en 2024 et de sa maîtrise du combat ; de l’autre, Mossé Kévin, dont la puissance physique promettait de bousculer la hiérarchie.

La fougue l’emporte sur la technique

Si Zon Drissa a tenté de faire valoir son expérience et sa finesse tactique pour contenir les assauts de son adversaire, il a finalement été submergé. La « fougue irrésistible » de Kévin a fait la différence. En quelques prises décisives, l’Étalon déchaîné a terrassé le tenant du titre, ne lui laissant aucune chance de conserver son trône.

Un nouveau règne commence

Avec cette victoire éclatante, Mossé Kévin s’installe officiellement sur le trône de roi des arènes. Pour Zon Drissa, la chute est brutale, mais le fair-play reste de mise dans cette discipline où la noblesse de l’effort prime. La ville de Sya a trouvé son nouveau maître, et le règne de l’Étalon déchaîné ne fait que commencer.

Ce sacre marque l’apothéose d’un tournoi qui a réuni plus de 300 lutteurs, affirmant une nouvelle fois la vitalité des sports traditionnels au pays des Hommes intègres. À l’issue de cette finale, Zon Drissa a annoncé mettre fin à sa carrière dans l’arène.

Saly Ouattara

Burkina 24