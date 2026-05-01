Fête du travail : L’UAS fait savoir sa plateforme revendicative du 1er mai 2026

L’Unité d’action syndicale (UAS), à l’occasion de la commémoration de la fête du travail célébrée chaque année, a organisé un meeting, ce 1er mai 2026, à la bourse du travail de Ouagadougou. Une occasion pour elle de passer son traditionnel message dit du 1er mai.

Cette commémoration du 1er mai 2026, selon Olivier Guy Ouédraogo, SG de la Confédération syndicale burkinabè (CSB), se tient dans un contexte très difficile tant pour les travailleuses et travailleurs des services public, parapublic et privé que pour ceux de l’économie informelle.

Les prises de position de l’UAS, face à ces difficultés cruciales que vit notre vaillant peuple et en particulier les employés sont restées constantes, a-t-il rappelé. Pour lui, face aux nombreuses difficultés auxquelles font face les travailleurs de tous les secteurs d’activités, les défis du mouvement syndical ont besoin, pour être relevés, de l’engagement et de la détermination de tous.

Les Secrétaires généraux (SG), pour leur part, a-t-il fait savoir, ont rassuré les travailleurs quant à leur volonté de dynamiser et de renforcer l’UAS en vue de mener toutes les batailles nécessaires à la résolution de ces difficultés. Olivier Guy Ouédraogo a donc appelé tous les militants et sympathisants, les travailleurs à la mobilisation, à la solidarité, à la détermination.

Plate-forme revendicative du 1er mai 2026

À l’occasion de ce 1er mai 2026, l’UAS a élaboré une plate-forme revendicative qui, des dires d’Ernest Tagnabou, SG de l’Organisation nationale des syndicats libres (ONSL), vient d’être transmise aux autorités.

Cette plate-forme, a-t-il souligné, recense les préoccupations majeures des travailleurs relatives aux carrières, aux conditions d’existence et de travail mais également à la défense des libertés démocratiques et syndicales. Elle a été scindée en deux grands points.

Des anciennes revendications, le premier grand point, Ernest Tagnabou a fait noter, parmi tant d’autres, « la garantie de la sécurité des populations et de leurs biens sur l’ensemble du territoire national et le retour sécurisé des PDI dans leurs localités ;la prise en charge des ayants droit des travailleurs victimes d’attaques terroristes dans l’exercice de leurs fonctions… ».

S’agissant des nouvelles revendications, le second point, elles ont trait « au contrôle permanent des prix des produits de première nécessité ; l’annulation du licenciement du camarade Aboubakar Sanfo, SG adjoint du SYNATIC ; la mise en œuvre de l’accord UAS/Gouvernement concernant la prise en compte des indemnités dans le calcul de la pension des fonctionnaires ; le respect des conventions collectives sectorielles et mise en place d’une structure tripartite de suivi de celles toujours en cours de négociations ;

le reversement à la CARFO des travailleurs des collectivités territoriales gérés par le ministère en charge de l’Administration territoriale à travers la caisse des agents communaux ; l’apurement du passif foncier dans les arrondissements de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso ; la finalisation de la convention collective du secteur coton et la ratification de la convention 190 de l’OIT sur le harcèlement et les violences basées sur le Genre », a cité Ernest Tagnabou.

L’UAS a par ailleurs exprimé sa solidarité et sa compassion aux travailleurs et au peuple malien victimes d’attaques terroristes le 25 avril 2026.