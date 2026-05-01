Le Mouvement des jeunes féministes du Faso se réorganise et affiche de grandes ambitions

Le Mouvement des jeunes féministes du Faso (MJFF) a clôturé, le jeudi 30 avril 2026 à Ouagadougou, sa rencontre de redevabilité, tenue sur deux jours. Cette session a permis aux membres de dresser le bilan des activités du mouvement et de définir de nouvelles perspectives stratégiques.

À l’issue des travaux, la coordonnatrice nationale nouvellement élue, Madjelia Baro, a salué la qualité des échanges ainsi que l’engagement des participantes. Elle a indiqué que cette rencontre a offert l’occasion d’évaluer le parcours du mouvement depuis sa création, tout en posant les bases d’une nouvelle dynamique.

« Ces travaux nous ont permis de porter un regard lucide sur le chemin parcouru. Malgré un contexte sécuritaire difficile, nous avons su maintenir notre engagement et porter les idéaux du féminisme au Burkina Faso », a-t-elle déclaré.

La responsable a également relevé plusieurs avancées, notamment le renforcement des textes statutaires et l’adoption d’un plan d’action annuel jugé ambitieux. Selon elle, cette rencontre constitue un tournant dans la structuration et la consolidation du mouvement.

Évoquant les défis à venir, Madjelia Baro a insisté sur la nécessité de renforcer la gouvernance interne, d’adapter les actions au contexte sécuritaire et de poursuivre la lutte contre les violences basées sur le genre.

« En acceptant cette responsabilité, je m’engage à conduire le mouvement vers ses objectifs avec cohésion, inclusion et détermination », a-t-elle affirmé, appelant les membres à maintenir leur mobilisation sur le terrain.

La coordonnatrice nationale a, par ailleurs, exprimé sa reconnaissance aux partenaires, notamment l’Association d’appui et d’éveil Pugsada, pour leur soutien dans l’organisation de cette activité.

En clôturant les travaux, elle a invité les participantes à retourner dans leurs localités respectives avec un engagement renouvelé, afin de renforcer les actions en faveur des droits des femmes et des filles.

À travers cette rencontre, le MJFF entend consolider ses acquis et impulser une nouvelle dynamique pour la promotion d’un Burkina Faso plus équitable et inclusif.

Soumane Wahab KARAMBIRI (stagiaire)

Burkina 24