Fiscalité et Culture : La Direction Générale des Impôts déploie ses solutions digitales à Bobo

La 22e édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC), qui se déroule du 25 avril au 02 mai 2026 à Bobo-Dioulasso, enregistre la participation de nombreuses structures publiques et privées. Parmi elles, la Direction Générale des Impôts (DGI) qui a marqué sa présence par une stratégie alliant visibilité institutionnelle et services de proximité à travers un stand VIP.

Dès l’ouverture des festivités, la DGI s’est illustrée par le branding du stade Sangoulé Lamizana, offrant un cadre esthétique aux couleurs de l’administration pour la cérémonie d’ouverture en présence du Chef de l’État.

Cet acte visait à « offrir un très beau cadre aux festivaliers », a souligné Étienne Soma, chef de service de la communication de la Direction Générale des Impôts (DGI).

Il a précisé que cette initiative permet d’honorer le pays, perçu à l’international comme une destination fréquentable.

Au sein de son stand VIP, sur le site de la foire artisanale et culturelle de la SNC, la DGI privilégie l’interaction directe avec les contribuables pour vulgariser ses solutions de dématérialisation.

L’objectif est de faciliter les démarches administratives sans nécessiter de déplacements physiques. L’accent est particulièrement mis sur la plateforme e-Document.

« Sur e-Document, vous pouvez demander un certain nombre de documents tels que le quitus fiscal qui est beaucoup demandé », a précisé Étienne Soma.

Une autre innovation majeure présentée est la plateforme SYCAD, désormais opérationnelle pour la ville de Bobo-Dioulasso. Ce portail permet de gérer les documents fonciers et immobiliers, comme les titres fonciers ou les permis urbains d’habiter, « sans aucune tracasserie », a affirmé, le responsable de la communication de la DGI.

L’affluence au stand témoigne d’un réel besoin d’information. Pour de nombreux entrepreneurs présents à la SNC, ce passage au stand est l’occasion de régulariser leur situation fiscale. Mahamadi Zoundi, un jeune entrepreneur ayant visité l’espace, a exprimé sa satisfaction.

« C’est l’occasion pour moi d’avoir les informations nécessaires afin de pouvoir régulariser mon entreprise », a-t-il dit. Il a également salué la possibilité de payer même les impôts via les plateformes numériques de la DGI, ce qui simplifie grandement la gestion quotidienne des affaires.

En allant à la rencontre des citoyens durant cette semaine culturelle, la Direction Générale des Impôts réaffirme sa volonté de devenir une administration de service, plus accessible, plus rapide et résolument tournée vers le numérique.

En conclusion, Étienne Soma a exprimé une réelle satisfaction quant à cette participation. Il a souligné que l’affluence de milliers de visiteurs et l’intérêt pour les solutions digitales confirment la nécessité pour la DGI d’aller vers les citoyens.

Cette proximité permet de mieux expliquer les réformes et de faciliter ainsi la vie des contribuables burkinabè, dit-il.

Akim KY

Burkina 24