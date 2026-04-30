Projet AcceSS : 5 ans après, les acteurs satisfaits de la mise en œuvre

Le projet Accélérer les dynamiques d’innovation dans l’agriculture par le renforcement des services support à l’innovation (AcceSS) est mis en œuvre sur une durée initiale de quatre ans (2021–2025), avec une prorogation jusqu’en mai 2026. Au Burkina Faso, il est coordonné par un consortium regroupant le CNRST, le CIRAD, La Fabrique, le CEDRES/Université Thomas Sankara, Experts Synergy Consulting (ESC) devenu Agri’in, Afric’Innov, ICRA et le bureau de l’innovation de la FAO à Rome. A l’approche de la clôture définitive du projet prévue le 18 mai 2026, il est apparu essentiel pour les différents acteurs de mise en œuvre de marquer une halte et de principalement rendre compte des résultats obtenus. Ce jeudi 30 avril 2026, à Ouagadougou, un forum a donc été ouvert à cet effet.

Le présent forum, a informé Dr Noufou Ouédraogo, Coordonnateur du projet Accélérer les dynamiques d’innovation dans l’agriculture par le renforcement des services support à l’innovation (AcceSS), vise à capitaliser et faire le bilan de tout ce qui a été fait au cours de ces cinq dernières années dans ce projet avec nos partenaires et envisager les perspectives.

En termes de résultats, le projet, selon Dr Noufou Ouédraogo, a permis de former des parlementaires du Burkina Faso. Le projet AcceSS, a-t-il ajouté, a essayé de mettre en réseau des chercheurs avec des entrepreneurs pour résoudre les contraintes au quotidien dans les entreprises.

Le projet, a-t-il également souligné, a permis de former des partenaires d’innovation multi acteurs au niveau de Banfora et au niveau du Bam, avec les étuveuses de riz. On a pu également élaborer des curricula en termes de syllabus au niveau des étudiants ; la formation universitaire sur l’innovation agricole, a-t-il en somme fait savoir.

Ces résultats, non exhaustifs, satisfont les acteurs de mise en œuvre à l’occasion de ce bilan projet. « Ce sont des résultats formidables. Nous sommes satisfaits, surtout au Centre national de la recherche scientifique et technologique (CNRST) où le projet a pu renforcer le système chercheur et entrepreneur agricole », a indiqué Dr Noufou Ouédraogo.

Dr Emmanuel Nanema, Délégué général du CNRST, a par ailleurs rappelé que le projet AcceSS a régulièrement contribué à l’animation du cadre sectoriel de dialogue recherche et innovation et surtout, au renseignement des indicateurs de performance de la recherche au Burkina Faso.

« C’est un important projet du portefeuille de projet de recherche et d’innovation au Burkina Faso. Au cours de ces cinq années de mise en œuvre, AcceSS a contribué à impulser une recherche plus ouverte et collaborative orientée vers les besoins des acteurs ; à déployer des services support à l’innovation au bénéfice des agriculteurs, des entreprises et des incubateurs ; à renforcer les capacités des organisations et des réseaux ; à rapprocher la retraite publique du secteur privé dans une logique de co-construction et de durabilité », a-t-il déclaré. Dans l’attente de formulation des recommandations, Dr Nanema a souhaité que le forum soit aussi un tremplin vers les nouvelles dynamiques nationales.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Encadré sur le projet AcceSS

Le projet AcceSS s’inscrit dans le cadre d’une initiative de l’Union européenne (UE), intitulée « Déploiement de l’innovation intelligente par la recherche en agriculture (DeSIRA) : vers des systèmes de connaissance et d’innovation agricole dédiés au changement climatique ». Il s’inscrit dans la continuité du projet CDAIS (2015–2019), qui a contribué au renforcement des capacités d’innovation au niveau des politiques publiques et des acteurs dans des domaines clés tels que l’agriculture numérique, l’agroécologie et la transformation agroalimentaire. Estimé à plus de 2 millions d’euros, le projet a concerné les localités de Banfora et de Bama au Burkina Faso.