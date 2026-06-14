Burkina Faso : Les vétérinaires privés se penchent sur l’avenir de leur profession

Le Collectif des Vétérinaires Privés du Burkina Faso (COVEP) a tenu, du 12 au 13 juin 2026 à Ouagadougou, un atelier de réflexion consacré aux enjeux et perspectives de l’exercice à titre privé de la profession vétérinaire au Burkina Faso.

Durant deux jours, les différentes composantes du secteur privé vétérinaire, grossistes, cliniciens, consultants, vétérinaires contractuels d’entreprises privées et d’ONG, ont pris part à ces échanges axés sur l’avenir et l’organisation de la profession.

La première journée a été marquée par plusieurs communications portant sur des thématiques majeures, notamment l’historique de la privatisation de la profession vétérinaire au Burkina Faso, les circuits de distribution des médicaments vétérinaires, le parrainage et la relation de tutelle, ainsi que les offres de services vétérinaires privés.

Le deuxième jour a été consacré à une réflexion approfondie sur la place et le rôle du vétérinaire privé dans le contexte des réformes en cours. Cette communication a été présentée par l’administration vétérinaire, traduisant selon les participants un esprit de partenariat entre les deux parties.

Le président du COVEP, Zounogo Marcelin Zabré, a salué la qualité des échanges et la disponibilité de l’administration vétérinaire. « La disponibilité de l’administration vétérinaire à faire cette communication traduit l’esprit du partenariat qui existe entre l’administration vétérinaire et le collectif des vétérinaires privés. Durant les deux jours, les sujets inscrits à l’ordre du jour ont été débattus dans un esprit de confraternité et de responsabilité », a-t-il déclaré.

Il a également indiqué que des résolutions et recommandations importantes ont été formulées à l’issue des travaux, soulignant la pertinence d’un tel cadre de concertation pour la profession.

Le COVEP a par ailleurs salué les efforts de l’administration dans l’assainissement du secteur, notamment en matière de distribution des médicaments vétérinaires.

Pour son président, le collectif entend demeurer une force de proposition aux côtés de l’administration vétérinaire afin d’accompagner les politiques publiques dans le domaine de l’élevage et de la santé animale.

À travers cette rencontre, les acteurs du secteur privé vétérinaire espèrent renforcer leur positionnement et contribuer davantage aux décisions stratégiques liées au développement du secteur au Burkina Faso.