Protection des enfants en conflit avec la loi au Burkina Faso : L’Association LYDIE renforce les capacités des professionnels des médias

L’Association LYDIE a organisé un atelier de renforcement de capacités au profit des acteurs des médias sur la protection des enfants en conflit avec la loi au Burkina Faso. L’ouverture officielle dudit atelier est intervenue ce mercredi 29 juillet 2026, à Ouagadougou.

Le camarade Yempabou Namoano, coordonnateur de l’association LYDIE, a inscrit la tenue de l’atelier de renforcement de capacités au profit des acteurs des médias sur la protection des enfants en conflit avec la loi au Burkina Faso dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Environnement Protecteur, Enfant en Sécurité (EPES) », financé par ERIKS Development Partner.

L’association LYDIE, en organisant ledit atelier, a-t-il fait remarquer, poursuit trois objectifs. Premièrement, a-t-il énuméré, amener les professionnels des médias à cerner la problématique de la protection des enfants en conflit avec la loi, notamment les défis auxquels ils sont confrontés également le cadre juridique qui encadre leur protection.

Deuxièmement, les amener à mieux comprendre leurs rôles et responsabilités dans la protection de cette catégorie d’enfants. Et enfin, les encourager à produire des contenus médiatiques sensibles aux droits des enfants, respectueux de la dignité de ces enfants en conflit avec la loi.

La camarade Emma Paré, Directrice de la Justice juvénile, au regard du rôle ô combien important que joue les professionnels des médias dans la lutte contre la délinquance juvénile et la protection des enfants en conflit avec la loi, a fait savoir ses attentes vis-à-vis d’eux.

« En tant que professionnels des médias, par les informations que vous diffusez, vous impactez réellement la lutte contre la délinquance juvénile, vous intervenez positivement dans la protection des enfants en conflit avec la loi. Ce que la direction de la justice aimerait voir mis en avant, c’est surtout la réinsertion socioprofessionnelle de ces enfants… avec votre concours », a-t-elle déclaré.

Plusieurs communications ont alors été faites. Elles ont concerné le cadre juridique et les principes de protection de l’enfance, ainsi que le cadre juridique applicable aux enfants en conflit avec la loi ; l’état des lieux des enfants en conflit avec la loi au Burkina Faso, les facteurs favorisant la délinquance juvénile, les mesures de réinsertion sociales entreprises et les défis ; et le rôle et la responsabilité des acteurs des médias dans la protection des enfants en conflit avec la loi.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24