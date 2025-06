Protection de l’Enfance au Burkina Faso : Save the Children renforce les capacités des FDS et journalistes

Dans un contexte sécuritaire et humanitaire complexe au Burkina Faso, la protection des enfants est plus que jamais une priorité. C’est dans cette optique que Save the Children International, forte de son expertise centenaire, a organisé une formation les 18 et 19 juin 2025 à Ouahigouya. Une quinzaine de membres des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et journalistes ont été outillés sur les droits humains et les violations graves des droits de l’enfant en temps de crise.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet ZEMSTAABA, un programme multisectoriel financé par l’Agence Coréenne de Coopération (KOICA).

« Le projet ZEMSTAABA est un projet multisectoriel qui vise à travailler avec l’approche du triple nexus intégrant l’humanitaire, le développement et la paix en but d’améliorer les conditions de vie des populations, principalement les populations déplacées et les communautés d’accueil », a expliqué Stéphane Sondo, Chef de base de Save the Children pour la région du Nord et Chef de projet ZEMSTAABA.

D’une durée d’environ trois ans, ce projet se déploie dans la province du Yatenga, cible spécifiquement les communes de Ouahigouya, Séguénéga, Kossouka, Nago et Rambo.

L’importance de cette formation est capitale. Les FDS sont en première ligne, confrontées quotidiennement aux réalités des populations, y compris les enfants, lors de leurs opérations. Les journalistes, quant à eux, jouent un rôle fondamental dans la diffusion de l’information et la sensibilisation du public.

Disposer d’un même niveau d’information sur les droits de l’enfant est donc nécessaire pour tous. « Quoi de mieux que d’être outillés dans la thématique pour pouvoir être plus aptes à pouvoir contribuer à ce que nous puissions tous avoir le même niveau d’information sur les questions des droits des enfants dans notre contexte », a affirmé Stéphane Sondo.

Les participants ont bénéficié d’un enseignement approfondi à travers des modules clés animés par Sawadogo Nicolas, Conseiller en droit humain au Ministère de la Justice et des Droits Humains. Entre autres, le Module 1 a posé les fondements du Droit International Humanitaire (DIH), en explorant son histoire, ses définitions et ses principes essentiels tels que la distinction, la proportionnalité et la précaution.

Le Module 2 s’est concentré sur le DIH et la Conduite des Hostilités, détaillant les règles de conduite des conflits armés, la distinction entre combattants et civils, l’interdiction des attaques indiscriminées et les moyens de guerre prohibés.

Le Module 3 a abordé le DIH et la Responsabilité Pénale en Cas de Violation, mettant en lumière les crimes de guerre, la responsabilité individuelle et hiérarchique, ainsi que les mécanismes de redevabilité, y compris le rôle crucial de la documentation des violations par les journalistes.

La formation a également mis l’accent sur les six violations graves des droits de l’enfant : massacres, mutilations, enlèvements, violences sexuelles, recrutements dans des groupes armés et frappes visant les écoles et les hôpitaux.

Save the Children, une organisation humanitaire dédiée à la défense et la protection des droits des enfants, opère dans huit régions du Burkina Faso. Ses actions couvrent des domaines variés tels que l’éducation, la sécurité alimentaire, la cohésion sociale et la santé-nutrition, sans oublier un volet plaidoyer.

Akim KY

Burkina 24