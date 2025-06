L’association LIEN célèbre le nouveau président de la délégation spéciale consulaire de la CCI-BF

publicite

0 Partages Partager Twitter

Roland Achille Sow a officiellement pris ses fonctions de président de la délégation spéciale consulaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF) le jeudi 19 juin 2025 à Ouagadougou. Cet événement n’a pas laissé indifférente l’association LIEN, qui a tenu à célébrer dignement son ancien président lors d’un cocktail à Ouagadougou, dans la même soirée.

Membre actif et figure emblématique de l’association LIEN depuis de nombreuses années, et ayant même présidé par le passé, la nomination de Roland Achille Sow à la tête de la CCI-BF a été accueillie avec une immense fierté par ses pairs.

C’est dans cet esprit que l’association a organisé un cocktail en son honneur, dans la soirée du jeudi 19 juin 2025, à Ouagadougou.

Cet événement fut l’occasion pour les membres de l’association Lien de témoigner leur satisfaction et d’exprimer leurs vœux de succès au nouveau président de la CCI-BF. Le président du comité d’organisation de cet événement n’a pas caché son enthousiasme face à cette nomination.

« C’est une nouvelle qui tombe mais on n’y croyait. Cela fait pratiquement neuf ans de boulot dans le milieu de l’économie. Du monde de l’hôtellerie au transport, il a su traîner sa bosse un peu partout avec succès. C’est une récompense pour nous et nous allons travailler à ce qu’il réussisse sa mission au sein de la chambre de commerce », a déclaré le président du comité d’organisation, Abdoul Kader Koanda.

Renchérissant sur le même ton, Achille Ouédraogo, l’actuel président de l’association LIEN, a affirmé et réaffirmé la mobilisation de toute l’association derrière son ancien leader. Il a aussi ajouté que l’association LIEN sera le bras armé pour accompagner le président sur le terrain.

« C’est une satisfaction ! On se réjouit de cette distinction et de la reconnaissance faite par les plus hautes autorités qui nous ont fait confiance afin que nous puissions porter la dynamique de la chambre de commerce. Qu’il sache qu’il n’est pas seul, toute l’association est derrière lui. Nous nous sommes levés comme un seul homme pour l’accompagner. Sa réussite est notre réussite », a ajouté Achille Ouédraogo, actuel président de l’association Lien.

Touché par cet élan de solidarité, le président Sow a remercié les membres de l’association pour le soutien accordé par sa famille, l’association LIEN. Le nouveau président a indiqué qu’il mesurait l’ampleur de la tâche qui l’attendait à la CCI-BF, et qu’il savait pouvoir compter sur l’engagement de chacun pour bâtir ensemble un avenir prospère pour l’économie du Burkina Faso.

Flora KARAMBIRI

Aurelle Kiendrébéogo (Stagiaire)

Burkina 24