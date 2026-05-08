Musique au Burkina Faso : Sam La Joie présente « Pouloungo », un album dédié à la résilience nationale

Le paysage musical burkinabè s’enrichit d’une nouvelle œuvre engagée. L’artiste Sam Alexandre, plus connu sous son nom de scène Sam La Joie, a officiellement présenté son deuxième album intitulé « Pouloungo » lors d’une cérémonie de dédicace organisée le jeudi 7 mai 2026 à Ouagadougou.

L’album « Pouloungo », dont le titre signifie « la destinée » en langue nationale, se compose de six morceaux. Les titres inscrits sur le support sont : Pouloungo, Yik yan, Tond y’a burkimbi, Faa y’a nerre, Ligdi (l’argent) et Bissongo.

À travers ces compositions, l’artiste aborde des sujets de société tels que la recherche honnête du gain et l’importance de la foi. Il explique son choix de titre par une vision spirituelle. « Tout être humain ce sont les promesses, si Dieu te promet quelque chose il le fera », a-t-il indiqué.

Dans un contexte sécuritaire marqué par des défis importants au Burkina Faso, Sam La Joie a souhaité utiliser sa voix pour encourager les autorités et les forces combattantes. Le titre « Yikiyan » est un appel explicite à l’unité nationale contre le terrorisme.

L’artiste a précisé son intention. « J’ai décidé de faire sortir cet album pour accompagner les autorités dans leurs initiatives de développement et les soutenir dans le combat qu’ils mènent », a-t-il indiqué. Il a également adressé un message direct aux soldats, les exhortant à « garder courage, car le peuple est derrière eux ».

La cérémonie de présentation, qui s’est tenue sur le terrain situé à côté du marché de Zongo, a bénéficié de nombreux soutiens. L’événement a été placé sous les bénédictions de figures coutumières et religieuses, et a vu la participation de plusieurs parrains du monde des affaires et de l’art.

Parmi les intervenants, Désiré Tenkodogo, promoteur et parrain de l’artiste, a salué le caractère « constructif » des textes. Il a souligné l’importance de l’effort personnel chez les jeunes. Aussi, affirme-t-il, « la vie c’est le combat et il est nécessaire de soutenir ceux qui souhaitent aller de l’avant ».

L’album est désormais accessible au public sur clé USB au prix de 10 000 FCFA. Pour assurer la promotion de l’œuvre, Sam La Joie prévoit d’organiser des tournées dans les différentes provinces du pays afin de présenter « Pouloungo » à l’ensemble de la population burkinabè.

Akim KY

Burkina 24