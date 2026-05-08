Hackathon des Grandes Écoles 2026 : Le génie logiciel au service de l’école burkinabè

Le compte à rebours est lancé pour l’élite technologique estudiantine. Les organisateurs du Hackathon des Grandes Écoles (HGE) ont animé un point de presse le jeudi 7 mai 2026, à Ouagadougou pour annoncer la tenue de la deuxième édition de cette compétition de haut niveau. L’événement se déroulera les 28, 29 et 30 mai 2026 au Pavillon Soleil Levant du SIAO. Durant 72 heures, les talents issus des grandes institutions d’enseignement supérieur s’affronteront autour de défis numériques innovants pour proposer des solutions concrètes aux problématiques de développement.

Le Hackathon des Grandes Écoles (HGE) s’impose désormais comme une plateforme stratégique dédiée à l’éclosion des talents, à la stimulation du génie créateur et à l’incubation des entrepreneurs de demain.

Après une première édition réussie en 2025, centrée sur l’autosuffisance alimentaire, le HGE oriente cette année sa réflexion vers un pilier majeur du développement : la transformation et la résilience du système éducatif burkinabè.

Cette édition se donne pour mission de répondre aux défis structurels de la connectivité au Burkina Faso. Elle ambitionne de pallier le coût élevé de l’accès à Internet et l’instabilité des réseaux par le développement de solutions résilientes, spécifiquement conçues pour les zones rurales ou à fort défi sécuritaire.

L’accent sera mis sur l’innovation « Low-Tech » et la conception d’une Intelligence Artificielle universitaire « offline », garantissant un accès au savoir adapté à nos réalités locales.

Selon Elvis Tiaho, promoteur et président du comité d’organisation, l’innovation doit servir l’accessibilité. « Un élève peut, par exemple, avoir accès à ses différents cours grâce à son smartphone depuis la maison, sans avoir besoin de connexion internet. Nous voulons vraiment faciliter tout ce qui concerne l’éducation », a-t-il expliqué, soulignant ainsi la volonté du HGE de proposer des solutions concrètes et adaptées au quotidien des Burkinabè.

Représentant l’autorité de tutelle, David Kientega, Directeur de l’éducation au numérique et de la digitalisation au ministère de l’Enseignement secondaire, a exprimé un vif enthousiasme face à cette initiative. « Nous attendons avec beaucoup d’intérêt les solutions qui émergeront de cet Hackathon 2026.

Les défis du secteur éducatif sont immenses, et il est crucial de voir comment ces plateformes d’innovation peuvent y répondre concrètement », a-t-il déclaré, tout en réaffirmant l’engagement du ministère à soutenir l’ingéniosité estudiantine.

Avec une enveloppe budgétaire de 70 millions de FCFA, cette deuxième édition s’articule autour d’un parcours structuré en trois étapes clés, la détection, l’incubation et le financement. Au terme de la compétition, les projets les plus prometteurs bénéficieront d’un accompagnement pour garantir leur viabilité et leur déploiement sur le terrain.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24