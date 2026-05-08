Ouagadougou : L’Association Laafi Sans Frontière lance une campagne de don de sang pour sauver des vies

L’Association Laafi Sans Frontière, en collaboration avec le Centre national de transfusion sanguine, a lancé le jeudi 7 mai 2026 à Ouagadougou une campagne de collecte de sang en milieu scolaire afin de renforcer les réserves nationales.

La première opération s’est déroulée au Lycée municipal de l’Arrondissement n°9, avec une forte mobilisation des élèves, du personnel éducatif et des agents de santé. Une seconde étape est prévue le 8 mai 2026 au Lycée municipal Katia Van Weel de Sakoula.

Selon le président de l’association, Aboubacar Konfé, cette initiative répond à une urgence humanitaire dans un contexte marqué par des besoins croissants en produits sanguins.

« Ce qui nous motive, c’est de venir en aide aux personnes en détresse, de sauver des vies et de soutenir la banque nationale de transfusion sanguine », a-t-il expliqué.

Il a rappellé que les besoins en sang restent constants dans les structures sanitaires, notamment pour les femmes enceintes, les accidentés et les blessés liés au contexte sécuritaire. « Plus de 70 poches ont été collectées sur le premier site, élèves et personnel compris », a-t-il précisé.

Du côté des élèves, l’engagement était au rendez-vous. Lauraine Bancé, élève en classe de première, a fait le choix de donner son sang pour la première fois. « Donner son sang peut sauver des vies. J’ai pensé aux militaires au front et aux femmes en accouchement », a-t-elle confié.

Elle a insisté sur la portée citoyenne du geste. « C’est un acte patriotique qui peut sauver beaucoup de vies », a souligné Lauraine Bancé.

Les professionnels de santé saluent également cette initiative. Pour Tambi Léonard Yaméogo, agent au centre de transfusion sanguine de Wara, cette mobilisation est précieuse. « Elle va nous permettre de renflouer la banque de sang avec environ 70poches prévues », indique-t-il.

Face à une demande toujours élevée, les responsables sanitaires appellent les populations aptes au don à se mobiliser davantage, rappelant que le don de sang est sans danger pour la santé.

L’Association Laafi Sans Frontière prévoit également d’autres actions dans les prochains mois, notamment des campagnes de sensibilisation et de dépistage du diabète.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24