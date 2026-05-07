7e cérémonial d’hommage militaire : Entretenir la mémoire de Thomas Sankara est un devoir de responsabilité, selon Emile Zerbo

Le 7e cérémonial d’hommage militaire, tenu ce jeudi 7 mai 2026, au Mémorial Thomas Sankara, à Ouagadougou, a été exécuté par le groupement d’escorte et d’honneurs de la Gendarmerie nationale, sous la présidence d’Emile Zerbo, ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la mobilité.

Pour la 7e fois, sans discontinuer, et conformément à la volonté des autorités de la Révolution progressiste populaire (RPP), le Père de la Révolution d’août 1983, Thomas Sankara, et 12 de ses compagnons ont reçu l’honneur militaire dû à leur rang et à la hauteur de leur sacrifice pour la mère patrie.

Deux tableaux ont composé le cérémonial d’hommage militaire en leur mémoire. Le premier a été celui de la grande relève de la garde du mémorial. Et le second, de la sortie des chevaux. Ce 7e acte, placé sous la présidence du ministère de l’Administration territoriale et de la mobilité, a donc vu la participation du ministre d’État, chef dudit département, Emile Zerbo.

Ce cérémonial, selon lui, dépasse le simple cadre du souvenir et s’impose comme un acte de transmission, une affirmation de continuité historique et une expression de fidélité aux idéaux de souveraineté, de justice sociale et de probité qui fondent notre conscience nationale.

« En honorant la mémoire du Camarade Président, le Capitaine Thomas Sankara, au-delà de sa personnalité emblématique, nous célébrons une vision audacieuse par un engagement sans compromis pour la dignité des peuples, l’indépendance véritable et la justice sociale », a-t-il aussi fait comprendre.

Emile Zerbo a en outre appelé, au nom des plus hautes autorités, chaque Burkinabè de l’intérieur comme de la diaspora, tous les amis du Burkina Faso et de l’Afrique à participer à la campagne « ma brique pour Sankara ».

Apporter sa brique pour bâtir le mémorial Thomas Sankara, dit-il, c’est poser un acte concret pour perpétuer la mémoire du Camarade Président, c’est participer à la préservation d’un héritage commun et surtout affirmer avec conviction et responsabilité que ces idéaux vivent encore en chacun de nous et que nous demeurons résolument engagés à les faire triompher.

Entretenir la mémoire de Thomas Sankara est un devoir de responsabilité, qui nous engage individuellement et collectivement à faire vivre les valeurs que nous célébrons aujourd’hui, a-t-il insisté. « Engageons-nous à bâtir une nation plus forte, plus juste et souveraine ; engageons-nous surtout à transmettre à la postérité un pays stable et engagé dans le progrès », a-t-il en somme invité.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24