Cérémonial d’hommage militaire au Mémorial Thomas Sankara : Le Conseil constitutionnel et la BNSP à l’honneur pour le 3e acte

Le 3e cérémonial d’hommage militaire, tenu ce jeudi 8 janvier 2026, au Mémorial Thomas Sankara, à Ouagadougou, a été exécuté par le groupement d’escorte et d’honneurs de la Gendarmerie nationale, sous la présidence de Barthélémy Kéré, président du Conseil constitutionnel. Il avait à ses côtés, le ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme. Cet acte a été précédé d’un don de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (BNSP).

Deux tableaux ont composé le cérémonial d’hommage militaire. Le premier a été celui de la grande relève de la garde du mémorial. Et le second, de la sortie des chevaux.

Barthélémy Kéré, président du Conseil constitutionnel, a dit l’honneur qui est fait à son institution en présidant ce cérémonial militaire « pour saluer un homme dont la vie fut un combat et dont l’héritage demeure une boussole ».

Pour lui, rendre hommage au Père de la Révolution burkinabè et à ses compagnons, ce n’est pas accomplir un seul devoir de mémoire, c’est renouveler un engagement, raviver une existence morale et réaffirmer une vision.

Ce cérémonial, a-t-il aussi fait remarquer, rappelle que la nation se construit aussi par les symboles, par la mémoire et par l’exemplarité.

Le Mémorial Thomas Sankara n’est pas seulement un site, a-t-il en oute indiqué. « Il est un projet national, un espace de recueillement, d’apprentissage et de mobilisation », a fait savoir Barthélémy Kéré. Sa réalisation, a poursuivi le président du Conseil constitutionnel, requiert la contribution de tous.

« Je lance donc un appel franc et responsable à toutes les bonnes volontés. Contribuons selon nos moyens à faire de ce mémorial un lieu vivant, digne de l’homme qu’il honore et à la hauteur des aspirations du Burkina Faso nouveau », a-t-il invité.

Don de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers

Avant ce cérémonial d’hommage militaire, la Brigade nationale de Sapeurs-pompiers (BNSP), dans le cadre du projet « Ma brique pour Sankara », a fait don au mémorial de reposoirs. Selon le Capitaine Gustave Bambara, directeur de l’Action sociale et des services psychologiques de la BNSP, ce don est le fait d’un constat.

« Nous étions ici avec nos blessés pour visiter le mémorial et nous avons constaté à un certain moment qu’il y a un récit du déroulement des événements du 15 octobre 1987 qui est fait. Ça crée souvent une décharge émotionnelle qui peut amener par moment à avoir un certain malaise… d’où mettre à disposition ces reposoirs », a-t-il expliqué. Le président du Conseil constitutionnel a, à l’occasion, salué le geste et exprimé sa profonde gratitude au donateur.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24