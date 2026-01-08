Cérémonial d’hommage militaire au Mémorial Thomas Sankara : Le Conseil constitutionnel et la BNSP à l’honneur pour le 3e acte

Serge Pacome ZONGO Envoyer un courriel il y a 24 minutes
0 2 minutes de lecture

Le 3e cérémonial d’hommage militaire, tenu ce jeudi 8 janvier 2026, au Mémorial Thomas Sankara, à Ouagadougou, a été exécuté par le groupement d’escorte et d’honneurs de la Gendarmerie nationale, sous la présidence de Barthélémy Kéré, président du Conseil constitutionnel. Il avait à ses côtés, le ministre de la communication, de la culture, des arts et du tourisme. Cet acte a été précédé d’un don de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers (BNSP). 

Deux tableaux ont composé le cérémonial d’hommage militaire. Le premier a été celui de la grande relève de la garde du mémorial. Et le second, de la sortie des chevaux.

3e cérémonial d’hommage militaire à Thomas Sankara et à ses compagnons

Barthélémy Kéré, président du Conseil constitutionnel, a dit l’honneur qui est fait à son institution en présidant ce cérémonial militaire « pour saluer un homme dont la vie fut un combat et dont l’héritage demeure une boussole ».

La réalisation du mémorial Thomas Sankara, selon Barthélémy Kéré, président du Conseil constitutionnel, requiert la contribution de tous

Pour lui, rendre hommage au Père de la Révolution burkinabè et à ses compagnons, ce n’est pas accomplir un seul devoir de mémoire, c’est renouveler un engagement, raviver une existence morale et réaffirmer une vision.

Ce cérémonial, a-t-il aussi fait remarquer, rappelle que la nation se construit aussi par les symboles, par la mémoire et par l’exemplarité.

Lire aussi 👉🏿 Thomas Sankara célébré chaque mois : La première cérémonie tenue à Ouagadougou

Le Mémorial Thomas Sankara n’est pas seulement un site, a-t-il en oute indiqué. « Il est un projet national, un espace de recueillement, d’apprentissage et de mobilisation », a fait savoir Barthélémy Kéré. Sa réalisation, a poursuivi le président du Conseil constitutionnel, requiert la contribution de tous.

« Je lance donc un appel franc et responsable à toutes les bonnes volontés. Contribuons selon nos moyens à faire de ce mémorial un lieu vivant, digne de l’homme qu’il honore et à la hauteur des aspirations du Burkina Faso nouveau », a-t-il invité.

Don de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers

Avant ce cérémonial d’hommage militaire, la Brigade nationale de Sapeurs-pompiers (BNSP), dans le cadre du projet « Ma brique pour Sankara », a fait don au mémorial de reposoirs. Selon le Capitaine Gustave Bambara, directeur de l’Action sociale et des services psychologiques de la BNSP, ce don est le fait d’un constat.

Don de la Brigade nationale des Sapeurs pompiers au Mémorial Thomas Sankara

« Nous étions ici avec nos blessés pour visiter le mémorial et nous avons constaté à un certain moment qu’il y a un récit du déroulement des événements du 15 octobre 1987 qui est fait. Ça crée souvent une décharge émotionnelle qui peut amener par moment à avoir un certain malaise… d’où mettre à disposition ces reposoirs », a-t-il expliqué. Le président du Conseil constitutionnel a, à l’occasion, salué le geste et exprimé sa profonde gratitude au donateur.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

     
Photo de Serge Pacome ZONGO

Serge Pacome ZONGO

Tambi Serge Pacome ZONGO, journaliste s'intéressant aux questions politiques et de développement durable.

