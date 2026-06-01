Communiqué | APEC : Avis de convocation des assemblées régionales de section

Le Président ad’hoc de la Société Coopérative avec Conseil d’Administration APEC (SCOOP-CA/APEC), au capital social d’un million (1 000 000) FCFA, dont le siège social est situé au secteur 54, sis à l’arrondissement 12, commune de Ouagadougou, immatriculée sous le N 025-SC-01063.BF/RCEN/PKAD , a l’honneur d’informer l’ensemble des souscripteurs à l’actionnariat populaire que des Assemblées Régionales de section seront organisées en vue de la désignation des représentants régionaux de la coopérative.

À cet effet, tous les souscripteurs de chaque région sont conviés à prendre part auxdites assemblées prévues pour se tenir à compter du 08 juin 2026.

La date, le lieu et d’autres informations complémentaires pour chaque région seront communiqués ultérieurement.

L’ordre du jour portera principalement sur :

élection d’un (01) délégué régional titulaire

élection d’un (01) délégué régional suppléant ;

échanges d’informations sur l’organisation et le fonctionnement de la SCOOP-CA/APEC ,,

divers.

Le Comité d’organisation invite l’ensemble des souscripteurs à une forte mobilisation afin d’assurer une représentation régionale inclusive et participative.

NB : Une équipe sera mobilisée sur place le jour de l’assemblée générale pour la régularisation de la situation des souscripteurs n’ayant toujours pas reçu leurs livrets de membre.