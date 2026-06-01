Communiqué | APEC : Avis de convocation des assemblées régionales de section

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Le Président ad’hoc de la Société Coopérative avec Conseil d’Administration APEC (SCOOP-CA/APEC), au capital social d’un million (1 000 000) FCFA, dont le siège social est situé au secteur 54, sis à l’arrondissement 12, commune de Ouagadougou, immatriculée sous le N 025-SC-01063.BF/RCEN/PKAD , a l’honneur d’informer l’ensemble des souscripteurs à l’actionnariat populaire que des Assemblées Régionales de section seront organisées en vue de la désignation des représentants régionaux de la coopérative.

À cet effet, tous les souscripteurs de chaque région sont conviés à prendre part auxdites assemblées prévues pour se tenir à compter du 08 juin 2026.

La date, le lieu et d’autres informations complémentaires pour chaque région seront communiqués ultérieurement.

  • L’ordre du jour portera principalement sur :
  • élection d’un (01) délégué régional titulaire
  • élection d’un (01) délégué régional suppléant ;
  •  échanges d’informations sur l’organisation et le fonctionnement de la SCOOP-CA/APEC ,,
  • divers.

Le Comité d’organisation invite l’ensemble des souscripteurs à une forte mobilisation afin d’assurer une représentation régionale inclusive et participative.

NB : Une équipe sera mobilisée sur place le jour de l’assemblée générale pour la régularisation de la situation des souscripteurs n’ayant toujours pas reçu leurs livrets de membre.

CONVOCATION ASSEMBLEES REGIONALES repris
 
     
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