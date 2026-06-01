Ouagadougou accueille la première Foire nationale des fournisseurs et revendeurs du Faso

‎Ouagadougou accueillera du 10 au 14 juin 2026 la première édition de la Foire Nationale des Fournisseurs et Revendeurs du Faso (FONAFOR FASO). L’annonce officielle de l’événement a été faite ce lundi 1er juin 2026 au cours d’une conférence de presse organisée à Ouagadougou.

Présidant la rencontre, Jacques Assingabou a présenté cette initiative comme un cadre stratégique destiné à dynamiser les échanges commerciaux et à renforcer les capacités des acteurs économiques nationaux.

‎‎Selon lui, FONAFOR FASO se veut bien plus qu’une simple foire commerciale. Elle ambitionne de devenir une plateforme permanente de rencontres, de partenariats et d’opportunités d’affaires au service du développement économique du Burkina Faso.

‎‎« Cette foire s’inscrit dans une vision claire et résolument tournée vers l’avenir : bâtir un écosystème commercial burkinabè fort, structuré et compétitif », a-t-il déclaré.

‎‎Pendant cinq jours, fournisseurs, revendeurs, distributeurs et opérateurs économiques de divers secteurs seront réunis sous un même toit.

L’objectif vise à favoriser la mise en relation directe entre l’offre et la demande locale, stimuler des partenariats durables, valoriser le savoir-faire et les produits burkinabè, et renforcer les circuits de distribution à l’échelle nationale.

Le programme prévoit plusieurs activités majeures, notamment une grande exposition commerciale permettant aux participants de présenter leurs produits et services au grand public et aux professionnels.

Six panels thématiques animés par des experts viendront enrichir les échanges autour des enjeux économiques actuels, tandis que vingt master class offriront aux entrepreneurs des outils pratiques en matière de gestion, de développement commercial et de croissance d’entreprise.

L’un des moments phares de cette première édition sera le lancement officiel de Suguba, une plateforme nationale dédiée aux fournisseurs et revendeurs. Cet outil numérique vise à prolonger les opportunités de collaboration et les connexions établies durant la foire.

L’événement accueillera également la finale du concours de la meilleure start-up innovante, mettant en lumière les jeunes talents de l’écosystème entrepreneurial burkinabè.

La FONAFOR FASO 2026 se clôturera par une soirée de gala consacrée à la remise de distinctions aux acteurs les plus méritants et au renforcement du réseautage professionnel.

‎Bassirou BANDE

‎Pour Burkina 24