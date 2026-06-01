Taekwondo : Le Burkina Faso remporte 6 médailles dont une en or et quatre en argent

C’est la fin des épreuves de combats du Championnat d’Afrique de taekwondo 2026. Le Burkina Faso termine la compétition avec un bilan de six médailles obtenues dont une en or. Six des douze athlètes engagés ont été médaillés.

Pendant deux journées de compétition, les représentants burkinabè ont répondu présents dans plusieurs catégories au niveau des combats, le premier volet de ces championnats d’Afrique de taekwondo qui se tient à Bamako au Mali depuis le 29 mai 2026.

Mohamed Lamine Traoré est désormais champion d’Afrique en battant en finale, un adversaire Marocain.

Quatre vice-champions

Cependant, le Burkina Faso s’illustre avec quatre autres finales disputées. A ce niveau, Abdoul Jalil Drabo Youssef, K. Laguemvare, Trésor Kaboré et Chaokia Koné repartent eux aussi avec une médaille d’argent.

Idah Kevine Bama, complète la moisson avec une médaille de bronze, venant renforcer le total des six médailles burkinabè. 12 athlètes burkinabè sont engagés pour ces championnats d’Afrique au niveau des combats. A partir de ce 1er juin, les athlètes para-taekwondo entrent en scène.