Mohamed Lamine Traoré Champion d’Afrique de taekwondo chez les moins de 74kg

Le Burkina Faso tient son champion d’Afrique. Le taekwondoïste Mohamed Lamine Traoré a décroché la médaille d’or dans la catégorie des -74 kg, ce dimanche 31 mai 2026, à Bamako.

Dans la compétition, le Burkinabè a confirmé son bon parcours depuis le début. Face à son adversaire Nigérien, Mohamed Lamine Traoré a d’emblée marqué les premiers points (2-0) avant de marquer progressivement les points (4-0) pour finir par s’imposer.

Le Burkina Faso a également décroché une médaille d’argent grâce à Abdoul Jalil Drabo, la veille.