Yoga : L’ambassade de l’Inde au Burkina Faso prépare la journée internationale

Le yoga continue de tracer son chemin au Burkina Faso. Le 30 mai 2026, des pratiquants se sont retrouvés à la résidence de l’ambassade de l’Inde au Burkina Faso pour s’adonner à quelques exercices de relaxation.

Dans la cour de la résidence de l’ambassadeur de l’Inde au Burkina Faso, des amateurs de yoga se sont réunis pour une séance de relaxation.

Sur la pelouse, les tapis déployés, plusieurs pratiquants ont enchaîné des exercices de relaxation dans une atmosphère calme et concentrée.

Sous la conduite de maître Idriss Raoua Ouédraogo, expert en yoga, les participants ont suivi pendant environ une heure des mouvements doux marqués par des exercices de respiration.

Une pratique qui se popularise

L’organisation de cette session répond à un objectif précis. Il s’agit de la préparation de la Journée internationale du yoga. « C’est une session qui prépare l’organisation de la Journée internationale du yoga, célébrée chaque 21 juin.

Cette journée a été adoptée par les Nations unies sous l’impulsion du Premier ministre », explique l’ambassadeur de l’Inde au Burkina Faso Om Prakash Meena. Depuis quelques années, les yogis du Burkina Faso célèbrent la Journée internationale du yoga.

« L’objectif de cette session et de la journée est de partager des valeurs de paix et de cohésion », ajoute Om Prakash Meena. Il se réjouit d’ailleurs que le Burkina Faso soit un exemple de pratique du yoga.

Il constate aussi que le yoga se pratique dans les administrations, la police, l’armée et plusieurs autres espaces publics.

L’Ambassadeur appelle les Burkinabè à continuer la pratique du yoga pour ses bienfaits pour la santé mais aussi pour son rôle dans la promotion de la paix et du vivre-ensemble.