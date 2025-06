A Ouagadougou, le Yoga s’invite dans les cœurs et les corps pour la Journée Internationale du Yoga

La communauté yogi du Burkina Faso a commémoré la journée internationale du yoga le samedi 21 juin 2025 à Ouagadougou. Cette année, le thème retenu est « Yoga pour une seule Terre, une seule Santé », reflet de la philosophie indienne de Vasudhaiva Kutumbakam : « le monde est une seule famille ». Cette célébration a permis de rappeler les bienfaits de cette discipline.

Pour la célébration de la journée internationale du Yoga, la communauté yogi du Burkina Faso a choisi la salle des conférences de Ouagadougou. Dans la salle, dans une synchronisation parfaite. Assis sur des tapis, pieds nus, ils enchaînent lentement des gestes avec souplesse. Ces yogis, les pratiquants du yoga, sont guidés par la voix de Idriss Raoua Ouédraogo, un maitre de yoga.

Ancien ambassadeur du Burkina Faso en Inde, Idriss Raoua Ouédraogo a ramené le yoga dans ses valises. Désormais, il transmet cette passion transmet à travers une association Hatha Yoga qu’il a créé. « Le Yoga, ce n’est pas seulement de l’exercice physique, c’est une école de rigueur, d’engagement intérieur », explique-t-il.

Idriss Raoua Ouédraogo compare certaines postures à des mouvements d’arts martiaux, où l’on apprend d’abord la discipline avant la performance. « Le yoga me permet de m’évader, de quitter le monde réel un instant. Il m’aide à me recentrer, à mieux comprendre les choses », témoigne Jean Philippe Yaméogo, fidèle pratiquant.

A ses côtés, Pamela Zongo pratique également le yoga depuis cinq ans maintenant. La jeune dame assure qu’elle a changé depuis qu’elle pratique le yoga. « Avant, j’étais très colérique. Aujourd’hui, je gère mieux mes émotions. Le yoga m’a appris à me calmer », avoue-t-elle, toute souriante. Pamela Zongo conseille d’ailleurs à toute personne qui veut garder son sang-froid de pratiquer le yoga. D’ailleurs, en tant qu’enseignante de sport, elle enseigne la discipline.

Très souvent, le yoga peut apparaitre comme un simple jeu. Mais, ce n’est pas le cas selon ses pratiquants. Il a un exercice difficile qui consiste surtout à maitriser la respiration, prendre conscience de son corps et savoir se concentrer. « Les mouvements semblent simples, mais sans la bonne respiration, on passe à côté de l’essence du yoga », confie Jean Philippe.

Une pratique reconnue par l’ONU

Présent à cette célébration, l’ambassadeur de l’Inde au Burkina Faso Om Prakash Meena a rappelé les origines indiennes du yoga et son rôle dans la promotion de la paix intérieure et de la santé globale. Il cite le poète sanskrit Bhartrhari, pour qui le yoga inculque des vertus comme le courage, le pardon et la paix.

Les bienfaits du yoga sont aujourd’hui largement reconnus. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en fait un allié important dans la lutte contre les Maladies Non Transmissibles (MNT), comme les maladies cardiovasculaires ou le diabète.

En favorisant un mode de vie plus actif et équilibré, le yoga contribue à atteindre les objectifs mondiaux de santé durable. Depuis 2015, l’ONU consacre le 21 juin à la Journée Internationale du Yoga, instituée par une résolution portée par l’Inde et soutenue par 175 pays.