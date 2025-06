Vista Group Holding étend ses activités avec l’inauguration de Vista Assurance Burkina à Ouagadougou

publicite

Vista Group Holding a franchi une nouvelle étape dans sa stratégie de diversification des services financiers en Afrique avec l’inauguration de Vista Assurance Burkina le jeudi 19 juin 2025 à Ouagadougou. Cette implantation vise à répondre aux besoins croissants de protection et de sécurité financière des populations burkinabè.

Simon Tiemtoré, président de Vista Group Holding, a précisé à que l’ouverture de Vista Assurance Burkina marque une avancée significative. « Le lancement de Vista Assurance Burkina marque une nouvelle étape dans notre stratégie de croissance panafricaine.

Forts de notre expérience réussie avec Vista Assurance en Guinée, nous sommes convaincus que cette nouvelle entité répondra aux besoins croissants de protection et de sécurité financière des populations burkinabè, tout en contribuant au développement économique du pays », a-t-il souligné.

Également, Simon Tiemtoré a réaffirmé l’engagement de Vista Group Holding à soutenir l’inclusion financière par des services diversifiés et accessibles. Il a précisé que Vista Assurance proposera une gamme complète de produits d’assurance, simples, innovants et accessibles, destinés aux particuliers, aux professionnels et aux entreprises.

Parmi ces produits figurent l’assurance automobile, l’assurance incendie et multirisques, l’assurance de personnes (voyage, santé, accidents individuels), l’assurance responsabilité civile, l’assurance transport et l’assurance-crédit-caution.

Au-delà des aspects financiers, le président du groupe a insisté sur l’engagement social de Vista Assurance Burkina. De ce fait, l’entreprise s’engage à être un acteur socialement responsable, en créant des emplois, en soutenant les initiatives locales et en contribuant au développement durable des communautés.

La ministre déléguée chargée du budget, Fatoumata Bako/Traoré, représentant le parrain de l’événement, a salué la création de Vista Assurance. Elle a souligné que cette initiative constitue une réponse concrète aux besoins d’un marché en pleine croissance, en proposant des solutions d’assurance innovantes, accessibles et adaptées aux réalités économiques et sociales du pays.

« Cette initiative s’inscrit pleinement dans la dynamique de développement que nous souhaitons encourager au sein de l’économie burkinabè. L’État burkinabè continuera à soutenir les acteurs du secteur privé qui démontrent une volonté de construire durablement, et c’est bien là le sens que prend l’ouverture de Vista Assurances : contribuer à un Burkina plus prospère », a-t-elle déclaré.

Pour rappel, Vista Group est une société holding de services financiers dont l’objectif est de devenir un établissement financier panafricain de classe mondiale et de participer activement à l’inclusion économique et financière sur le continent africain.

