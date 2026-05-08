Burkina Faso : La FENATI dresse un bilan satisfaisant et mise sur le « 100% local »

L’Assemblée Générale annuelle de la Fédération nationale des tisseuses du Burkina Faso (FENATI-BF) s’est tenue ce vendredi 8 mai 2026 à Ouagadougou. Entre bilan de l’exercice écoulé et définition des perspectives, l’organisation réaffirme son engagement pour la valorisation du Faso Dan Fani.

La Fédération nationale des tisseuses du Burkina Faso poursuit sa mission de promotion et de valorisation du Faso Dan Fani. Fidèles à leur tradition de redevabilité, les membres du bureau se sont réunis en assemblée générale ordinaire pour évaluer les actions menées.

À cette occasion, la secrétaire générale de la FENATI/BF, Germaine Compaoré, a présenté un rapport d’activités particulièrement encourageant.

De prime abord, elle a expliqué que l’année 2025 a été jalonnée par une dynamique intense. Grâce à son maillage en unions régionales, la Fédération a multiplié les rencontres stratégiques et honoré d’importantes commandes de pagnes, notamment pour le milieu scolaire et les grands événements nationaux. Parallèlement à sa participation active aux foires et salons, l’organisation a mis l’accent sur le renforcement des capacités. « Au regard des résultats engrangés, nous affichons une réelle satisfaction », a confié Germaine Compaoré.

Parmi les succès notables, elle a cité l’acquisition de nouveaux équipements techniques et l’ouverture d’une boutique d’exposition, une vitrine essentielle pour le savoir-faire des tisseuses. Par ailleurs, la secrétaire générale a tenu à souligner que cette résilience est indissociable du contexte national. « Toutes ces activités ont pu être réalisées grâce à la stabilité assurée par nos vaillants FDS et VDP », a-t-elle reconnu.

Toutefois, le tableau n’est pas sans zones d’ombre. Des défis structurels demeurent, notamment la persistance du fil importé au détriment de la production locale et un besoin d’organisation plus accrue dans certaines zones.

Face à ces enjeux, la FENATI salue la vision des autorités. « Malgré les défis sécuritaires, le Chef de l’État et son gouvernement accordent une attention prioritaire au développement endogène », a précisé Germaine Compaoré. Elle a notamment cité les réformes visant à transformer le coton sur place, ainsi que la concrétisation de projets majeurs tels que le CNATAC et les nouvelles unités de transformation industrielle.

Pour l’avenir, la Fédération affiche des ambitions claires. La priorité sera donnée à la sensibilisation des tisseuses pour substituer définitivement le fil importé par le fil 100% burkinabè (FILSAH).

Pour soutenir cette vision, des recommandations ont été formulées. Il s’agit entre autres de la mobilisation de fonds pour lancer une vaste campagne nationale de formation sur les techniques de teinture durable; la normalisation du tissage dans toutes les régions pour garantir une qualité constante du Faso Dan Fani; la modernisation des infrastructures avec le projet d’acquisition d’un terrain pour la construction d’un siège social propre à la FENATI/BF.

En conclusion, Germaine Compaoré a réitéré la détermination de ses membres. « L’ensemble des tisseuses s’engage à accompagner la dynamique actuelle pour le retour de la paix et l’avènement d’un développement endogène et durable »

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24