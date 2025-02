Burkina Faso : La Fédération nationale des tisseuses du Burkina (FENATI) dresse le bilan de ses activités et se tourne vers l’avenir

publicite

Les membres de la Fédération nationale des tisseuses du Burkina (FENATI-BF) ont tenu leur première assemblée générale de l’année le jeudi 20 février 2025 à Ouagadougou. L’ordre du jour portait sur le bilan des activités de l’année écoulée et les perspectives pour le rayonnement de la fédération.

La Fédération Nationale des tisseuses du Burkina (FENATI-BF) s’est fixée pour objectif de promouvoir et de valoriser le Faso Dan Fani. Elle est ainsi composée d’unions de tisseuses dans les 13 régions du pays, elles-mêmes constituées d’associations de base dans les provinces et communes. Après une année d’activité, un bilan s’imposait.

C’est dans ce contexte que Germaine Compaoré, secrétaire général de la FENATI-BF, a souligné que le programme d’activité de 2024, avait été riche en événements, avec des succès et des défis à relever.

« Dans l’exécution du programme d’activité de 2024, nous avons traversé des pluies et de beaux temps, des vents et marées, des hauts et des bas, nous avons vécu des succès et des échecs mais nous sommes arrivées à bonne destination », a-t-elle déclaré.

Parmi les acquis, la secrétaire générale a notamment cité la reconnaissance de la FENATI par le gouvernement et les institutions du Burkina Faso, la participation à des instances de décision importantes, la collaboration avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Burkina Faso (CMA-BF), le ministère en charge de l’Artisanat et des actions humanitaires. Elle a également mentionné que la FENATI et certains de ses membres ont reçu des distinctions honorifiques. Malgré les acquis, elle a déploré des défis qui persistent.

« Quant aux difficultés nous pouvons noter la faible organisation des tisseuses dans certaines régions, l’utilisation du fil importer dans certaines régions malgré la sensibilisation, le manque de fil de couleur FILSAH pour le moment, manque de formation pour la grande masse des tisseuses, la non adhésion de certaines tisseuses aux structures des tisseuses organisées, l’inondation des marchés par le fil et pagnes tissés importés, la non distinction des consommateurs entre le Faso dan Fani et le pagne tissé importé malgré la sensibilisation », a-t-elle cité.

En termes de perspectives, les membres de la FENATI ont décidé de poursuivre la sensibilisation dans les régions où le fil importé est très utilisé, afin d’encourager l’utilisation du fil burkinabé. elles ont également pour objectif de mobiliser des fonds pour une vaste campagne de formation de masse aux techniques de teinture artisanale durable et de tissage normalisé dans toutes les régions, afin d’améliorer la qualité et la quantité du Faso Dan Fani. Enfin, la FENATI souhaite acquérir un terrain et y construire son siège.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

