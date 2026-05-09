AES : Liptalink, le nouveau réseau social éducatif burkinabè, officiellement lancé à Ouagadougou

Le réseau social éducatif Liptalink a été officiellement lancé ce samedi 9 mai 2026 à Ouagadougou, sous le patronage de Bassolma Bazié, président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel (CN-CES) et le parrainage de Dr Aminata Zerbo/Sabane, ministre en charge de la Transition digitale. Portée par de jeunes Burkinabè, cette plateforme numérique ambitionne de connecter les populations de l’espace AES autour de l’éducation, de l’innovation et de l’employabilité.

Développée par Yaya Dama, coordinateur du projet et Abdoul Karim Kéré concepteur, la plateforme se présente comme un réseau social multifonctionnel intégrant plusieurs services numériques, notamment un espace de réseautage social, de formation en ligne, d’emploi, d’actualité, d’événements.

Yaya Dama a expliqué que Liptalink a été conçu comme une réponse aux défis liés à l’éducation, au numérique et à l’employabilité des jeunes africains. Selon lui, la plateforme vise à connecter les peuples de l’espace AES au reste du monde tout en valorisant les contenus éducatifs africains et les compétences locales.

« Liptalink est une plateforme pensée pour connecter, former et transformer. Nous voulons offrir aux jeunes Africains un espace où ils peuvent apprendre, partager leurs connaissances, développer leurs compétences et accéder à des opportunités professionnelles », a-t-il déclaré.

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Le coordinnateur du projet a également souligné que la plateforme intègre un espace de e-learning permettant aux formateurs, consultants et créateurs de contenus de publier et de monétiser leurs productions intellectuelles, notamment des cours en ligne, des livres numériques et divers supports pédagogiques.

Au nom de la ministre Aminata Zerbo/Sabane, Fanta Sombié, conseillère technique au ministère a salué une initiative innovante portée par la jeunesse burkinabè et a insisté sur l’importance du développement des contenus numériques locaux et des plateformes africaines dans le processus de souveraineté numérique.

Elle a estimé que des projets comme Liptalink méritent d’être accompagnés, car ils participent au développement de l’économie numérique, à la promotion des usages des TIC et à la transformation digitale du Burkina Faso et de l’espace AES.

Adama Siguiré, représentant Bassolma Bazié, Président de la Commission Nationale de la Confédération des États du Sahel a également salué l’initiative.

Pour lui, cette intiative traduit la capacité de la jeunesse africaine à proposer des solutions numériques adaptées aux réalités locales.

Egalement, il a insisté sur l’importance du développement de plateformes numériques africaines dans la dynamique de souveraineté digitale et de transformation technologique de l’espace AES.

Liptalink est accessible actuellement en version web, Liptalink permet aux utilisateurs de créer un compte, d’échanger selon leurs centres d’intérêt, de suivre des formations et de développer leur réseau professionnel. Avant son lancement officiel, la plateforme comptait déjà environ 170 inscrits.

Soumane Wahab KARAMBIRI

Pour Burkina 24