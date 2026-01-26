AES : Les experts des médias en conclave à Ouagadougou pour renforcer la coopération face à la désinformation

Les experts des médias de la Confédération des États du Sahel (AES) sont réunis à Ouagadougou pour réfléchir au renforcement du rôle des médias de l’espace confédéral dans un contexte de géopolitique dynamique. La rencontre a été officiellement ouverte par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement burkinabè, P. Gilbert Ouédraogo.

Cette session intervient après le lancement de la Radio La Voix du Liptako à Ouagadougou et de la Télévision AES à Bamako. Un autre média est également annoncé à Niamey. À travers ce conclave, les médias publics du Mali, du Niger et du Burkina Faso entendent consolider leur partenariat pour mieux faire face à la désinformation et promouvoir les innovations portées par l’AES.

Selon le ministre P. Gilbert Ouédraogo, les travaux déboucheront sur la signature de protocoles d’accords entre les médias de la Confédération. Ces accords visent à faciliter le partage d’informations, de contenus et de programmes entre les différents organes de presse afin d’atteindre les objectifs communs.

« Nos trois leaders accordent une place importante à la communication. Nous avons fait les frais de ce que la désinformation et les fake news peuvent constituer comme dangers dans la marche engagée par nos dirigeants et nos peuples en quête de souveraineté et de liberté totale. Malgré les actions menées et les avancées enregistrées, certaines presses internationales continuent de naviguer à contre-courant », a-t-il dénoncé.

Pour le ministre, la mise en place de médias propres à l’AES était donc devenue une nécessité. « Cela est désormais une réalité depuis les 17 et 23 décembre derniers avec le lancement de la radio La Voix du Liptako et de la télévision AES. Aujourd’hui, nous avons réuni des experts du Mali, du Niger et du Burkina Faso pour renforcer leurs capacités sur les enjeux de la géopolitique actuelle », a-t-il signifié.

À travers cette rencontre, les autorités de l’AES entendent également renforcer leur stratégie de communication afin de barrer la route à la désinformation et de mettre en lumière les actions et innovations développées dans l’espace confédéral. « Nos populations ont besoin d’être informées, d’avoir accès à une information vraie et juste. Nous travaillons à cela », a dit le ministre.

« Renforcement du rôle des médias de l’AES dans un contexte de géopolitique dynamique », c’est autour de ce thème que se tient cette session des experts des médias de l’AES.

W.S

Burkina 24