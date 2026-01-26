Renforcement de la collaboration intersectorielle : La ministre des sports reçoit son homologue de l’enseignement secondaire

La Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Madame Annick Pikbougoum, a reçu en audience, ce lundi 26 janvier 2026, son homologue de l’Enseignement Secondaire, de la Formation Professionnelle et Technique, Monsieur Moumouni Zoungrana, à l’occasion d’une visite de courtoisie. 

Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de renforcement de la collaboration intersectorielle entre les deux départements ministériels, dont les domaines d’intervention sont complémentaires, notamment en matière d’encadrement de la jeunesse et de promotion du sport.

Le Ministre Zoungrana a souligné la nécessité pour les deux ministères de travailler ensemble afin de mieux accompagner les jeunes, aussi bien dans leur parcours scolaire que dans la pratique du sport.

‎Il a saisi l’occasion pour adresser ses félicitations et souhaiter une excellente prise de fonction à sa collègue, récemment nommée à la tête du Ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi.

DCRP/MSJE

     
