Burkina Faso : Annick Lydie Djouma Pikbougoum/Zingué Ouattara, troisième femme à la tête du sport burkinabè

Le secrétaire général du gouvernement a officiellement installé ce mercredi 14 janvier 2026 le nouveau ministre des sports de la jeunesse de l’emploi, Annick Lydie Djouma Pikbougoum/Zingué Ouattara. Elle devient ainsi la troisième femme à diriger ce département, après Rita Sawadogo (août 1984 à août 1985) et Marlène Zebango (juillet 1991 à décembre 1992).

La cérémonie d’installation, conduite par le ministre Secrétaire général du gouvernement Ousmane Ouattara, s’est déroulée au siège du ministère, en présence de plusieurs membres du gouvernement, d’acteurs du sport, de la jeunesse et des médias.

Le ministre sortant Roland Somda a rappelé le contexte exigeant de son mandat. Il a mis en avant un taux d’exécution de 90,33 % de son contrat d’objectifs 2025. « Ces acquis doivent être compris comme des fondations destinées à être consolidées », a-t-il insisté. Roland Somda a appelé à la poursuite de la dynamique engagée.

Relever les défis

Le nouveau ministre Annick Lydie Djouma Pikbougoum/Zingué Ouattara a rendu hommage à son prédécesseur dont l’action constitue, selon elle, « un socle sur lequel nous allons continuer le travail de construction ».

Consciente des défis auxquels elle doit faire face, la nouvelle ministre a rappelé qu’en 2023 le Burkina Faso comptait des jeunes âgés entre 15 et 34 ans soit 7,5 millions de personnes.

« Il faudra offrir à toute cette frange des perspectives d’avenir, promouvoir l’emploi dans un contexte économique exigeant, et partant, faire du sport un vecteur de cohésion sociale, de résilience, de santé, de génération de ressources et de rayonnement international », estime la nouvelle ministre.

Son action ministérielle s’articulera autour du renforcement des infrastructures sportives, du soutien aux athlètes, du développement d’une industrie sportive inclusive, ainsi que de la promotion de l’entrepreneuriat et de l’insertion professionnelle des jeunes. « Je ne réussirai pas seule. C’est ensemble que nous construirons des solutions durables », a-t-elle lancé, appelant à une mobilisation collective.

En devenant la troisième femme ministre en charge du sport au Burkina Faso, Annick Lydie Djouma Pikbougoum/Zingué Ouattara dit s’inscrire dans une continuité historique.