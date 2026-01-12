Remaniement ministériel : Annick Pickbougoum nommée ministre en charge des Sports

Le Burkina Faso a procédé à un remaniement ministériel ce lundi 12 janvier 2026. A l’issue de ce réaménagement, Annick Pickbougoum/Zingué Ouattara a été nommée ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi selon le décrit lu au journal télévisé de la RTB. Comme à l’époque de la révolution où Thomas Sankara avait nommé Rita Sawadogo, la première femme à occuper le poste de ministre des sports au Burkina Faso.

Figure bien connue du milieu sportif burkinabè, Annick Pickbougoum occupait jusqu’à sa nomination le poste de secrétaire exécutive de Special Olympics Burkina Faso.

Ancienne athlète, elle a pratiqué plusieurs disciplines sportives, notamment l’athlétisme, le basketball, le volleyball, ainsi que le football, où elle évoluait au poste de latérale droite.

Une femme engagée

Engagée de longue date pour la promotion du sport inclusif, elle s’est particulièrement illustrée à travers son action au sein de Special Olympics, une organisation œuvrant pour l’intégration sociale des personnes vivant avec une déficience intellectuelle.

A ce titre, elle était la seule représentante de l’Afrique francophone au sein du Conseil de leadership africain de Special Olympics.

Dynamique et engagée, Annick Pickbougoum a également occupé le poste de secrétaire exécutive de la Ligue de football féminin.

Sa nomination à la tête du département des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi intervient dans un contexte où les attentes sont fortes en matière de gouvernance et de promotion du sport national et au lendemain de la contreperformance des Etalons à la CAN 2025 au Maroc. Annick Pickbougoum remplace Roland Somda à ce poste.