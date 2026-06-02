Communiqué | CAGEI : Appel à candidatures : Formation certifiante en Administration et gestion des organisations

Le Centre Africain d’Expertise en Gestion, Économie et Innovation (CAGEI), informe le public du lancement de la première session du Certificat Exécutif en Administration et Gestion des Organisations

✳️Objectif

En ce temps marqué par la multiplication des crises, toutes les structures, privées ou publiques, sont confrontées à une double exigence : aligner collectivement « pensée », « décision » et « action », et garantir une cohérence maximale entre stratégies, leaders et leadership. Ce certificat vise à permettre aux managers ou futurs manager de maîtriser l’ensemble des dimensions managériales et afin de faire progresser son organisation. Il permet à toute personne en situation de responsabilité à concevoir, formaliser et opérationnaliser de développer ses aptitudes de leaders.

✳️Compétences validées

A l’issue du programme, le candidat devrait être capable de :

► Connaître les fondements et l’évolution de la pensée et de la pratique managériale dans les organisations.

► Comprendre les enjeux managériaux auxquels font face les organisations contemporaines à l’échelle internationale.

► Comprendre le fonctionnement des organisations tant dans leur dimension économique, technologique, sociale, politique que culturelle.

► Acquérir des compétences cognitives, relationnelles et communicationnelles afin de résoudre de manière éthique et professionnelle des problèmes complexes tant sur le plan de la planification stratégique, de la coordination des fonctions et des tâches, de la direction des personnes que du contrôle des opérations.

► Concevoir et mettre en œuvre des projets créatifs et innovants.

► Piloter des processus de changement organisationnel afin d’assurer la légitimité des organisations auprès de leurs parties prenantes.

✳️Public cible

Cette certification s’adresse à des managers (ou futurs managers), en activité ou en transition professionnelle, qui ont besoin de développer leur posture managériale et leur leadership.

✳️Contenu

Le certificat est organisé est 6 modules de 150h au total

► Principes généraux et outils du management

► Lobbying et plaidoyer

► Négociation et gestion des conflits

► Leadership et gestion d’équipe

► Communication interpersonnelle

► Gestion comptable, financière et budgétaire

✳️Équipe d’intervenants

L’équipe d’intervenants est composée d’enseignants chercheurs, d’expert-managers internationaux rompus aux techniques modernes de management des organisations

✳️Conditions d’accès et de validation

L’accès aux certificats est ouvert aux candidats titulaires d’au moins le BAC ou justifiant d’une solide expérience professionnelle. Une moyenne générale minimale de 12/20 doit être obtenue pour la délivrance d’un certificat.

✳️Calendrier de la formation

👉🏽Inscription : jusqu’au 20 juillet 2026

👉🏽Cours : Juillet – Septembre 2026

👉🏽Régime de cours : En ligne

👉🏽Période de cours: lundi au vendredi de 18h00-21h30

👉🏽Lieu : Ouagadougou/ZAD

✳️Coût de participation

Candidature individuelle: 450 000 F CFA

Candidature institutionnelle: 600 000 F CFA

Nb. Les frais de participation à titre individuel sont payables en plusieurs tranches.

✳️Inscription

Pour vous inscrire, cliquez sur le lien

https://forms.gle/cZhC7c7BnvrQjhux5

✳️Nous contacter

Info ligne : + 226 25 45 37 57

WhatsApp: +226 78398855

Email: [email protected]

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