Mondial 2026 : Le Ghana privilégie sa diaspora face au coût exorbitant du voyage des supporters

Les supporters des Black Stars devront composer avec une réalité économique stricte pour la prochaine Coupe du monde. Face à un coût estimé à près de 11 000 dollars par personne, les autorités ghanéennes ont annoncé qu’elles ne financeraient pas de déplacement massif de supporters depuis le pays, misant plutôt sur la mobilisation de la diaspora en Amérique du Nord.

L’organisation du tournoi dans trois pays différents impose des contraintes géographiques et financières sans précédent. Le parcours des Black Stars illustre parfaitement cette complexité à savoir que l’équipe jouera son premier match au Canada, avant de se rendre à Boston, puis à Philadelphie.

Cette itinérance rend les frais de transport, d’hébergement et de restauration particulièrement élevés. Les autorités estiment que le budget nécessaire pour qu’un seul supporter puisse suivre l’équipe, incluant les billets de match, s’élève à environ 11 000 dollars américains. Un montant jugé au-delà des moyens de l’État, qui invoque une nécessaire « discipline fiscale ».

Face à ces coûts prohibitifs, le gouvernement ghanéen a décidé de limiter son soutien direct aux membres officiellement enregistrés des unions de supporters, habitués à suivre l’équipe lors de ses tournois internationaux.

Cependant, la véritable clé du soutien populaire reposera sur les Ghanéens vivant à l’étranger. Les autorités ont ainsi entrepris d’acheter des billets spécifiquement pour les citoyens résidant au Canada, à Boston et à Philadelphie. Des chapitres locaux ont été organisés dans ces zones afin que les supporters sur place puissent remplir les stades et encourager l’équipe nationale.

Pour les supporters souhaitant voyager par leurs propres moyens, une assistance pour l’obtention des billets de match peut être envisagée, mais l’État réaffirme qu’il ne pourra pas prendre en charge les frais de séjour et de transport. Cette stratégie vise à assurer une présence ghanéenne forte dans les tribunes tout en évitant des dépenses publiques inconsidérées.