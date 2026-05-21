Décès de l’artiste Karl Patrick Rabe alias « Pata Pata Dj » : Les condoléances du ministère de la culture

Le monde de la culture burkinabè est en deuil. Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a annoncé, à travers un communiqué nécrologique publié le 21 mai 2026, le décès de Karl Patrick Rabe alias « Pata Pata Dj », survenu le mercredi 20 mai 2026 à Ouagadougou.

Connu du grand public sous le nom de « Pata Pata Dj », l’artiste était considéré comme l’une des figures marquantes de la musique d’ambiance et du coupé-décalé au Burkina Faso.

Membre du collectif AS DJ, il a contribué à marquer la scène musicale burkinabè et internationale au début des années 2000.

Selon le communiqué officiel, Karl Patrick Rabe laisse derrière lui un riche héritage artistique composé notamment de deux albums, quatre singles et un maxi, participant ainsi à l’enrichissement du patrimoine musical national.

Dans cette douloureuse circonstance, le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a adressé ses condoléances à la famille du disparu ainsi qu’à l’ensemble des acteurs du monde culturel burkinabè.