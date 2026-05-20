31e Tour du Togo : Le Burkinabè Moucaila Rawendé se classe troisième

Après l’interruption de la première étape de la 31e édition du Tour cycliste international du Togo 2026 ce 19 mai, la compétition a repris ce 20 mai avec l’étape Bassar-Sokodé longue de 70,02 km. Le Belge Wannes Heylen s’est imposé devant le Camerounais Rodrigue Kuere (2e) et le Burkinabè Moucaila Rawendé (3e).

Le Burkinabè a été battu au sprint par ses deux concurrents dans une arrivée groupée. Dans cette course, Wahabou Bouda se classe 7e alors que Mahamadi Ilboudo est 9e . Saturnin Yaméogo est classé 12e de cette étape.

Le temps mis pour parcourir cette distance de 1h42min2s soit une vitesse moyenne estimée à 41,175km/h.

Le même trio au classement du maillot jaune

Wannes Heylen, le vainqueur du jour remporte le maillot jaune au classement général devant Rodrigue Kuere et Moucaila Rawende. C’est le trio qui domine également le classement par points à l’issue de cette deuxième étape.

Mohamadi Ilboudo est le leader au classement individuel des jeunes devant le Malien Fidèle Cissé et le Nigérian John Odumu Gabriel. Le Burkina Faso est la deuxième meilleure équipe au classement des sélections derrière la Belgique.

Le Togo avec deux équipes, le Mali, la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Ghana, le Cameroun et l’équipe Ride Africa du Nigeria participent à ce 31e édition du Tour du Togo.