Éliminatoires Coupe d’Afrique 2027 : « Tous les adversaires sont difficiles à l’extérieur », prévient Amir Abdou

Le sélectionneur des Étalons a suivi en direct en compagnie des journalistes, le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027 ce mardi 19 mai 2026. A l’issue du tirage, il a partagé son avis sur ce groupe qu’il a trouvé intéressant même s’il se veut prudent.

Lors de ce tirage au sort, le Burkina Faso qui était dans le chapeau 1, se retrouve en compagnie du Bénin, de la Mauritanie et la Centrafrique. « C’est un groupe intéressant. Ils ont de très bons adversaires.

Quand on voit ce qu’ils font actuellement, nos voisins le Bénin qui font de très belles prestations. Vous savez que vous avez votre ancien sélectionneur, Gernot Rohr, que je connais très bien, qui est là-bas. C’est ravi de les rencontrer.

On sait qu’ils ont un bon terrain. Il y a de la qualité aussi au niveau de cette équipe. Ça va être une belle affiche », analyse à chaud Amir Abdou.

Se méfier de la Mauritanie

Le Burkina Faso retrouve la Mauritanie que Amir Abdou a entraîné. Il a d’ailleurs joué deux fois le Burkina Faso, un en amical et un autre lors de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Une sélection qu’il connait donc : « Il y a aussi la Mauritanie, que je connais très bien, qui est difficile à jouer là-bas.

C’est une équipe de qualité, il y a de bonnes individualités. C’est à nous d’être présents. Ils ont une surface un peu difficile parce que c’est synthétique. Ils sont en train de faire une pelouse actuellement, mais je ne sais pas si elle sera finie. Je sais que c’est un petit chaudron et ça ferait un plaisir de retourner en Mauritanie », estime celui qui entraîne les Étalons depuis le mois de mars 2026.

Ne pas négliger la Centrafrique

Le troisième adversaire, la Centrafrique, cherche toujours une première qualification en Coupe d’Afrique. Amir Abdou ne néglige pas les Fauves de Bas-Oubangui. « Il ne faut pas enterrer aussi le Centrafrique, qui est une équipe qui se cherche, qui bataille.

A nous d’être performant, de montrer aussi qu’on est au niveau chapeau 1 et de montrer aussi notre supériorité. La qualité de cette équipe du Burkina et d’être performant pour ces rencontres. Tous les adversaires sont difficiles à l’extérieur, c’est très compliqué de jouer à l’extérieur en Afrique. Il n’y a pas de petites équipes », assure-t-il.

Pour lui, la clé de qualification c’est la concentration et la rigueur tout en respectant l’adversaire. Les éliminatoires de la CAN 2027, prévue en Ouganda, Kenya et Tanzanie, débutent aux mois de septembre 2026.