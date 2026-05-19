OpenAI remporte son procès : Un jury californien déboute Elon Musk

Le milliardaire Elon Musk a perdu son procès très médiatisé en Californie contre OpenAI, qu’il accusait d’avoir détourné ses dons initiaux et trahi sa mission non lucrative, rapporte la Presse Ca.

Après trois semaines d’audiences intenses, un jury populaire a tranché en faveur de l’entreprise et de son dirigeant Sam Altman, estimant notamment que les actions contestées étaient connues de Elon Musk bien avant le dépôt de sa plainte en 2024, rendant celle-ci irrecevable sur le plan des délais.

La juge fédérale Yvonne Gonzalez Rogers a entériné la décision du jury, confirmant le rejet de l’action en justice.

Au cœur du litige, la transformation d’OpenAI, créée en 2015 comme organisation à but non lucratif, puis devenue une structure commerciale à partir de 2019.

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Elon Musk reprochait aux dirigeants d’avoir utilisé environ 38 millions de dollars de contributions initiales pour bâtir une entreprise technologique valorisée aujourd’hui à plusieurs centaines de milliards de dollars.

De leur côté, les dirigeants d’OpenAI ont défendu une évolution nécessaire pour financer la course mondiale à l’intelligence artificielle.

Le procès a mis en lumière les tensions au sein de la Silicon Valley, avec les témoignages de plusieurs figures majeures à savoir Satya Nadella, Greg Brockman et Ilya Sutskever.

Sam Altman a notamment accusé Elon Musk d’avoir cherché à imposer son contrôle sur l’orientation stratégique de l’entreprise.

Ce verdict constitue une victoire importante pour OpenAI, qui poursuit son développement dans un secteur ultra-concurrentiel dominé par Google, Anthropic et xAI.

Avec ce jugement, la start-up dirigée par Sam Altman écarte une incertitude juridique majeure, ouvrant la voie à ses ambitions d’expansion et à de possibles évolutions financières futures.