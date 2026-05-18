Annonce | PROMO TABASKI avec TECNO BURKINA, des offres exceptionnelles jusqu’à 22.000f de réduction et des power banks offerts

A l’occasion de la fête de moutons, la marque leadeur des smartphones performants à moindre coût TECNO organise une grande promo « PROMO TABASKI » sur une période d’un mois à compter du 18 Mai sur toute l’étendue du territoire nationale.

👌Cette promo concerne seulement les nouvelles séries Camon50, Spark50 et enfin le power Bank ultra puissant Elite.

👉Pour un Camon50 acheté, vous avez une réduction de 22.000f sur le prix connu de tous 179.000f + une garantie de 180 jours sur l’écran dont la valeur est estimée à environ 45.000f

👉Pour un Camon50 Pro 195.500f, bénéficiez d’une garantie de 180 jours sur l’écran dont la valeur est estimée à environ 50.000f

👉Pour un Spark50, vous avez un power Bank offert + une garantie de 180 jours sur l’écran dont la valeur est d’environ 35.000f

👉Pour un achat du power Bank Élite qui coûte 15.000f, un câble Wi-Fi vous est offert pour vous permettre de rester connecté et profiter de votre wifi box lors des délestages.

‎C’est génial n’est-ce pas ? Alors rendez-vous dans nos différentes boutiques et profitez au maximum avant le 18 Juin date limite !

‎NB: Les cadeaux sont limités alors premier venu, premier servi !

A Propos de TECNO

Présente sur plus de 70 marchés, la marque TECNO développe des smartphones, tablettes, ordinateurs portables, objets connectés et solutions technologiques destinés aux marchés émergents.

Portée par sa signature « Stop At Nothing », la marque entend rendre les dernières innovations, notamment celles liées à l’intelligence artificielle, accessibles au plus grand nombre.