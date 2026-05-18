Annonce | PROMO TABASKI avec TECNO BURKINA, des offres exceptionnelles jusqu’à 22.000f de réduction et des power banks offerts

Mariam Lengane Envoyer un courriel il y a 4 heures
0 Temps de lecture 1 minute

A l’occasion de la fête de moutons, la marque leadeur des smartphones performants à moindre coût TECNO organise une grande promo « PROMO TABASKI » sur une période d’un mois à compter du 18 Mai sur toute l’étendue du territoire nationale.

👌Cette promo concerne seulement les nouvelles séries Camon50, Spark50 et enfin le power Bank ultra puissant Elite.

👉Pour un Camon50 acheté, vous avez une réduction de 22.000f sur le prix connu de tous 179.000f + une garantie de 180 jours sur l’écran dont la valeur est estimée à environ 45.000f

👉Pour un Camon50 Pro 195.500f, bénéficiez d’une garantie de 180 jours sur l’écran dont la valeur est estimée à environ 50.000f

👉Pour un Spark50, vous avez un power Bank offert + une garantie de 180 jours sur l’écran dont la valeur est d’environ 35.000f

👉Pour un achat du power Bank Élite qui coûte 15.000f, un câble Wi-Fi vous est offert pour vous permettre de rester connecté et profiter de votre wifi box lors des délestages.

‎C’est génial n’est-ce pas ? Alors rendez-vous dans nos différentes boutiques et profitez au maximum avant le 18 Juin date limite !

‎NB: Les cadeaux sont limités alors premier venu, premier servi !

                                               A Propos de TECNO

Présente sur plus de 70 marchés, la marque TECNO développe des smartphones, tablettes, ordinateurs portables, objets connectés et solutions technologiques destinés aux marchés émergents.

Portée par sa signature « Stop At Nothing », la marque entend rendre les dernières innovations, notamment celles liées à l’intelligence artificielle, accessibles au plus grand nombre.

 
     
Mariam Lengane Envoyer un courriel il y a 4 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Mariam Lengane

Mariam Lengane

Articles similaires

Communiqué | Résultats du tirage du Faso Loto NEKRE du lundi 18 Mai 2026

il y a 5 heures

Communique | Résultats du tirage du Faso Loto WELHY du Vendredi 15 Mai 2026

il y a 3 jours

Annonce | TECNO SPARK 50 pour répondre aux besoins de « fiabilité » des utilisateurs Burkinabè

il y a 3 jours

Annonce | CANADA 2026 : 14 JOURS POUR DÉVELOPPER VOTRE VISION ET VOS OPPORTUNITÉS

il y a 5 jours

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page