Efficacité du gouvernement : Classement 2026 des pays africains les plus performants (CGG), le Burkina Faso dans le Top 30

L’Afrique est la deuxième région la plus performante après avoir amélioré son score global cette année 2026, derrière l’Asie-Pacifique. Ainsi, 71 % des pays africains ont amélioré leur score global par rapport à 2025. Toutefois, aucun pays du continent ne figure dans le Top 50 mondial. Cette étude a été conduite par Chandler Governance Group (CGG), une organisation à but non lucratif qui œuvre à renforcer les capacités du secteur public dans le monde et publiée le jeudi 14 mai 2026.

La République de Maurice, le Rwanda et le Botswana s’illustrent avec les meilleures performances en tant que pays africains dans le domaine de l’efficacité du gouvernement en 2026, selon le classement de Chandler Governance Group (CGG).

Ce classement « The Chandler Good Government Index 2026 » mesure l’efficacité des gouvernements de 133 pays du monde indépendamment du système politique ou de l’idéologie, en se basant sur 35 indicateurs regroupés en sept piliers : le « Leadership et prospective », la « Solidité des lois et des politiques publiques », les « Institutions fortes », la « Gestion responsable des finances », l’« Attractivité du marché », l’« Influence et réputation mondiales » et le « Capacité à favoriser l’épanouissement des citoyens ».

Les pays couverts par l’indice sont évalués sur une échelle de 0 à 1 pour chacun des indicateurs. La République de Maurice, qui occupe le 55e rang sur les 133 pays étudiés, conserve sa première place au niveau africain depuis le lancement de l’indice en 2021.

Ce pays, qui appartient à la catégorie des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, obtient un score global de 0,554 point. Il réalise ses meilleures performances dans les piliers « Solidité des lois et des politiques publiques » (37e place au niveau mondial) et « Institutions fortes » (40e place).

Ensuite arrive le Rwanda (62e rang mondial) avec un score global de 0,515 point, qui occupe la deuxième position sur le plan continental devant le Botswana (70e rang mondial), le Maroc (79e), la Tanzanie (80e), l’Afrique du Sud (85e), l’Égypte (88e), le Bénin (89e), le Ghana (92e). La Côte d’Ivoire et la Namibie, qui arrivent ex aequo au 94e rang mondial, ferment le Top 10 africain.

Le Burkina Faso dans le Top 30

Le Burkina Faso est classé 24ème dans le « « The Chandler Good Government Index 2026 » malgré que le pays reste confronté au défi sécuritaire.

À noter que sept pays africains ont fait leur entrée dans l’indice pour la première fois cette année : RD Congo, Liberia, Gambie, Tchad, Lesotho, Guinée et Togo.

Globalement, l’Afrique est la région ayant enregistré la deuxième plus forte progression en 2026, derrière l’Asie-Pacifique. Cette année, 71 % des pays africains figurant dans l’édition 2025 de l’indice ont amélioré leur score global par rapport à l’année précédente.

À l’échelle mondiale, Singapour conserve le 1er rang dans le classement avec un score global de 0,884 point, devant la Norvège, le Danemark, la Finlande, la Suède, la Suisse, l’Allemagne, les Pays-Bas, les Émirats arabes unis et le Luxembourg.

Classement 2026 des pays africains les plus performants dans le domaine de l’efficacité du gouvernement :

1-République de Maurice (55e rang mondial)

2-Rwanda (62e)

3- Botswana (70e)

4-Maroc (79e)

5-Tanzanie (80e)

6-Afrique du Sud (85e)

7-Égypte (88e)

8-Bénin (89e)

9-Ghana (92e)

10-Côte d’Ivoire (94e)

11-Namibie (94e)

12-Algérie (99e)

13-Sénégal (102e)

14-Kenya (103e)

15-Ouganda (104e)

16-Tunisie (105e)

17-Zambie (110e)

18-Malawi (111e)

19-Madagascar (111e)

20-Togo (113e)

21-Gambie (114e)

22-Cameroun (115e)

23-Ethiopie (116e)

24-Burkina Faso (117e)

25-Lesotho (118e)

26-Liberia (120e)

27-Nigeria (121e)

28-Guinée (122e)

29-Mozambique (124e)

30-Mali (125e)

31-Zimbabwe (127e)

32-Angola (128e)

33-Sierra Leone (130e)

34-RD Congo (131e)

35-Tchad (132e)

Source : Africanews