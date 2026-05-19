Bobo-Dioulasso : Des terres agricoles et des logements sociaux pour relancer la vie des PDI

Dans la commune de Bobo-Dioulasso, le Ministère de la Famille et de la Solidarité mène des actions concrètes pour accompagner les personnes déplacées internes (PDI) et les populations hôtes vulnérables. Ces initiatives entamées par le département ministériel portent principalement sur l’autonomisation par l’agriculture et l’accès à un logement décent.

Les « Champs de la paix » constituent une approche locale pour soutenir les personnes vulnérables.

À Farakoba, un site agricole de 15 hectares permet à une centaine de femmes déplacées de produire des céréales et des légumineuses.

Madame Traoré née Somé Solange, coordonnatrice régionale des organisations féminines du Guiriko, a expliqué l’évolution du projet.

« La première année en 2021, ça n’a pas été du tout simple parce que là où nous travaillons, ça nous avait été loué. En 2022, nous avons été accompagnées par l’État. Cette terre nous a été laissée pour travailler avec ces PDI», a-t-elle expliqué.

Pour les bénéficiaires, cette activité remplace les travaux précaires. Azeta Zoromé, déplacée interne venue de Titao, a partagé son expérience. « À notre arrivée, nous n’avions pas de travail. On tournait pour faire la lessive et on vendait du gravat. Depuis lors, ça va», a-t-elle relaté.

Un second site de 15 hectares est fonctionnel à Tolotalama et regroupe plus de 200 femmes. Madame Ouédraogo née Sawadogo Salmata, coordonnatrice locale, a précisé précise l’organisation des récoltes de ces productices. « À la fin de la récolte, on distribue ça aux PDI et personnes autres vulnérables» , a-t-elle expliqué.

Safiéta Zoromé, bénéficiaire originaire de Zaba dans le Nayala, ajoute, « On gagne à manger, et puis l’argent qu’on gagne un peu là, on paye la scolarité de nos enfants ». Les participantes ont souligné toutefois des difficultés matérielles, notamment le manque de tracteurs et l’absence de points d’eau sur les parcelles.

En plus du volet agricole, le logement reste un défi majeur. Au village de Moami, situé à 25 kilomètres de Bobo-Dioulasso, un projet vise la construction de 50 logements d’urgence. Cette initiative associe le budget public et l’effort des communautés locales.

Ollé Kam, Directeur régional de la Famille et de la Solidarité du Guiriko, a présenté les données techniques du chantier en cours. « Le Ministère s’est engagé à intervenir à hauteur de 35 logements avec une contribution communautaire de 15 villas. Les communautés ont vite compris le message, ce qui nous ramène aujourd’hui à avoir une contribution communautaire autour de 28 logements et le Ministère est intervenu avec 22 logements sociaux », a-t-il déclaré.

Le coût de réalisation est estimé à 5 millions de FCFA par villa. Le taux d’exécution physique des infrastructures atteint actuellement 99 %, avec 47 bâtiments entièrement terminés. Un château d’eau a également été installé pour approvisionner le site et les habitants riverains.

La visite de ces différents sites s’est déroulée ce lundi 18 mai 2026. Elle s’inscrit dans le cadre de la suite de la mission d’immersion journalistique nationale organisée par le Ministère de la Famille et de la Solidarité dans la région du Guiriko. Cette tournée sectorielle se poursuivra dans d’autres localités de Bobo-Dioulasso et de Orodara afin de documenter les projets d’insertion sociale en cours.

Akim KY

Burkina 24