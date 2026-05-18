Taekwondo : La Ligue du Centre prépare la relève à travers son championnat régional

La Ligue du Centre de taekwondo a organisé son championnat régional des petites catégories le dimanche 17 mai 2026 à Ouagadougou. Cette compétition a permis aux organisateurs d’évaluer le travail d’encadrement à la base et sélectionner les meilleurs combattants pour les prochains championnats nationaux.

La Ligue du Centre de taekwondo affûte ses armes pour le championnat national de la discipline, mais aussi, elle prépare sa relève. Dans ce sens, elle a organisé son championnat régional dans l’enceinte du gymnase de l’Institut des sciences des sports et du développement humain (ISSDH) à Ouagadougou.

Ce dimanche, les cadets et les juniors étaient sur le tatami pour désigner les meilleurs combattants de la région. Les combattants se sont succédés sur le tatami pour rivaliser de talent, mais aussi pour décrocher le fameux sésame pour le championnat national. Certains athlètes ont proposé des combats de grandes qualités. D’autres moins.

Une compétition d’évaluation

Pour le président de la Ligue du Centre de taekwondo Salif Compaoré, cette compétition permettait d’évaluer le travail. Il a salué la qualité des combats chez ces jeunes.

En organisant ce championnat régional, l’objectif est d’encourager les plus méritants par catégorie, mais aussi de désigner les représentants.

« Ce sont des enfants. Le niveau, au vu des moyens et des compétitions, on peut dire que le niveau d’ensemble est bon même s’il y a beaucoup de choses à améliorer », estime Salif Compaoré, qui espère la multiplication des compétitions. « C’est comme ça qu’on peut recruter les jeunes talents », estime-t-il.

Ce championnat régional ne prend pas en compte les seniors, en regroupement pour la préparation des championnats d’Afrique. Mais, il permet surtout aux jeunes d’avoir de la compétition et de progresser. Abdrahamane Sanou, encadreur à l’équipe de l’AS SONABEL, apprécie aussi l’initiative.

« C’est la relève de demain. Si on pense à cette relève, les lendemains seront meilleurs », apprécie-t-il. Si le niveau est en dessous de ses attentes, il le juge tout de même appréciable car la compétition a permis de détecter les faiblesses à corriger.

Parmi les athlètes qui se sont illustrés, il y a Florent Stamatoukos dans la catégorie junior. Le jeune athlète a pu dominer son adversaire lors des deux rounds. « J’ai utilisé mes jambes avant et j’ai combattu léger », explique-t-il. Son rêve est de faire partie des champions mondiaux de taekwondo.

Après la phase régionale, la Ligue du Centre va s’attaquer à la phase nationale. Mais avant, elle doit patienter, car un gros contingent de ses combattants est en regroupement pour préparer les championnats d’Afrique de taekwondo.