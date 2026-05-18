Aïd El Kébir 2026 : Les musulmans burkinabè célébreront la Tabaski le 27 mai

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La Fédération des Associations Islamiques du Burkina (FAIB) a annoncé, dans un communiqué publié le 17 mai 2026, que la fête de l’Aïd El Kébir, encore appelée Tabaski, sera célébrée au Burkina Faso le mercredi 27 mai 2026.

Selon le présidium de la FAIB, cette date est arrêtée conformément à la tradition islamique qui fixe la célébration de l’Aïd El Kébir au dixième jour du mois lunaire de Zoul Hidja. Le communiqué précise également que la station d’Arafat est prévue pour le mardi 26 mai 2026.

À travers cette annonce, la FAIB informe l’ensemble des fidèles musulmans ainsi que la communauté nationale des dispositions retenues pour cette importante fête religieuse marquant le sacrifice.

Lire également 👉Tabaski 2025 à Ouagadougou : Une communion pour la paix et la cohésion sociale à la place de la Révolution

La Fédération des Associations Islamiques du Burkina a formulé des vœux de paix, de cohésion et de bénédictions pour le Burkina Faso.

« La FAIB souhaite une très bonne fête aux fidèles musulmans et à toute la nation burkinabè. Plaise à Allah le Tout-Puissant de répandre Sa paix et Sa miséricorde sur notre cher pays », indique le communiqué signé par le président du présidium, El Hadj Moussa Koanda.

 
     
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